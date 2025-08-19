Agencias

Jannik Sinner no participará en los dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos

Por Newsroom Infobae

El tenista italiano Jannik Sinner se ha retirado del Abierto de Estados Unidos de dobles mixtos, en el que iba a participar junto a la checa Katerina Siniakova, informaron este martes los organizadores del cuarto y último Grand Slam de la temporada.

Sinner, que se retiró el lunes de la final del Abierto de Cincinnati contra Carlos Alcaraz por enfermedad, confirmó que no estará en el novedoso cuadro del dobles mixto del US Open junto a Siniakova. Así, el puesto de la dupla formada por el italiano y la checa será ocupado por los locales Danielle Collins y Christian Harrison, que se enfrentarán a Belinda Bencic y Alexander Zverev.

Las dos primeras rondas de la prueba de dobles tendrán lugar más este martes, y las semifinales y la final se disputarán el miércoles. En la primera ronda se enfrentarán, entre otros, los cabezas de serie Jack Draper/Jessica Pegula contra Carlos Alcaraz/Emma Raducanu, y Olga Danilovic/Novak Djokovic contra Mirra Andreeva/Daniil Medvedev.

EuropaPress

