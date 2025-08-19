Irán ejecuta a un hombre condenado por el asesinato de una mujer y sus tres hijos

Las autoridades de Irán han informado este martes de la ejecución de un hombre condenado por el asesinato de una mujer y sus dos hijos en la provincia de Fars, en el sur del país, durante un robo cometido junto a su mujer.

La ejecución en cuestión ha tenido lugar cerca del lugar donde se cometieron los hechos, si bien este tipo de actos públicos no son comunes en el país, donde la pena de muerte se aplica generalmente en privado.

Su mujer, que también ha sido condenada por el mismo caso, se encuentra a la espera de ser también ejecutada --aunque todo apunta a que será sometida a esta práctica en la celda en la que se encuentra encarcelada--.

Grupos de defensa de los Derechos Humanos han criticado en numerosas ocasiones el uso de la pena capital por parte de las autoridades de Irán, a las que acusan de utilizar esta práctica para "silenciar voces disidentes". Cerca de un millar de personas fueron ejecutadas el año pasado, según datos de la ONU.