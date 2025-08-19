Honor presentará Magic V Flip 2, con cámara de 200MP, el 21 de agosto

Honor presentará el 21 de agosto su plegable de formato concha Magic V Flip 2, un nuevo dispositivo que refuerza la resistencia de su pantalla interio para que permanezca plana más tiempo y que alojará una cámara principal de 200 megapíxeles.

La compañía tecnológica quiere destacar en el mercado de los plegables, como demuestra Magic V5, presentado en julio como el más fino del mercado, después de mejorar las medidas de su predecesor.

Ahora es el turno del modelo con formato concha, Magic V Flip 2, que destacará en su categoría por su cámara y su batería. En concreto, Honor lo ha dotado de una cámara principal de 200 megapíxeles y una lente ultra gran angular de 50 megapíxeles.

La batería de 5.500Ah llegará con sistema de carga rápida por cable de 80 vatios y carga inalámbrica de 50 vatios.

La compañía también ha destacado la resistencia de la pantalla interna, que está reforzada con vidrio UTG y admite hasta 350.000 cierres con un pliegue inferior a 50 micrómetros. Honor asegura que permanece plano después de cinco años de uso, como ha compartido en Weibo.

Honor presentará el resto de características de Magic V Flip 2 el 21 de agosto, aunque ya ha habilitado en China la página de compra anticipada, en la que se indica que habrá una edición especial de la mano del diseñador Jimmy Choo.