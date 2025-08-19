El lateral izquierdo Miguel Gutiérrez firma por el Nápoles

El lateral izquierdo español Miguel Gutiérrez se convirtió este martes en nuevo futbolista del Nápoles de la Seria A, después de que el club italiano y el Girona FC hayan acordado su traspaso, después de tres temporadas en la entidad catalana, según sendos comunicados.

El jugador, de 24 años y formado en la cantera del Real Madrid, abandona el Girona, club en el que ha militado las tres últimas temporadas, para firmar por el vigente campeón de la Serie A italiana, con el que disputará la próxima Liga de Campeones.

El lateral llegó al Girona en 2022, procedente del Real Madrid, que obtiene la mitad de la cantidad del traspaso tras reservarse un 50 por ciento de los derechos del futbolista madrileño. Desde su primera temporada, Gutiérrez fue un jugador fundamental para el técnico Míchel Sánchez, disputando hasta 34 encuentros en LaLiga EA Sports, en los que repartió hasta cuatro asistencias.

En su segundo curso como 'gironí', el lateral aumentó su nivel, siendo una pieza clave para la clasificación del Girona para la Liga de Campeones. En 35 partidos de Liga, Miguel anotó dos goles y dio siete asistencias, demostrando su calidad y que le valió para disputar los Juegos Olímpicos de París 2024, donde consiguió la medalla de oro con la selección española.

Al igual que todo el equipo, el lateral no mostró su mejor versión la pasada temporada. Lastrado por unas molestias en su tobillo derecho, se perdió varios encuentros y bajó su nivel. Con el objetivo de eliminar estas molestias, el canterano blanco fue operado el pasado mes de julio para así llegar en las mejores condiciones a la próxima temporada, que disputará con Nápoles tras anunciarse este martes su marcha del Girona.

"El Girona quiere agradecer a Miguel su trabajo durante estas tres temporadas, en las que ha demostrado ser no sólo un excelente jugador, sino un gran compañero dentro y fuera del vestuario. Le deseamos toda la suerte en su nueva etapa en el fútbol italiano. Gracias por todo, Miguel. Ésta siempre será tu casa", concluyó el comunicado del club catalán.