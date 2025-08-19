El Gobierno destina 142 millones a modernizar el alumbrado público de 70 municipios

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado la resolución definitiva de la segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares para la renovación de instalaciones de alumbrado exterior municipal, que va a destinar 142 millones de euros del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) a 70 municipios seleccionados en concurrencia competitiva.

En un comunicado, el gabinete dirigido por Sara Aagesen destacó que la nueva iluminación "supondrá una transformación significativa para los ayuntamientos beneficiados -entre ellos siete capitales de provincia-, que suman una población 3,9 millones de habitantes".

En concreto, estos municipios modernizarán total o parcialmente su alumbrado con 139.300 puntos de luz más eficientes y respetuosos con el medio ambiente al minimizar el impacto sobre el cielo nocturno. Además, la reducción del consumo energético propiciará una sustancial rebaja en su factura eléctrica anual, ya que la partida de gasto destinada al alumbrado público es una de las más cuantiosas en los presupuestos municipales.

Como gestor del programa, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), organismo adscrito al Ministerio, ha priorizado las propuestas que integran las soluciones más innovadoras y eficientes. Los proyectos de renovación de alumbrado beneficiarios conseguirán ahorros de energía superiores al 70% -del 74,1% para el conjunto- mediante la instalación de tecnología LED en su alumbrado público u ornamental.

ANDALUCÍA Y CATALUÑA, LAS CCAA CON MÁS FONDOS

Andalucía, con 19 proyectos y 50 millones de euros, y Cataluña, con 11 proyectos y 18 millones, son las comunidades autónomas que recibirán más fondos en esta segunda convocatoria del programa de ayudas del IDAE a proyectos singulares de renovación del alumbrado exterior municipal.

En esta convocatoria repiten las capitales de Zaragoza y Córdoba, que ya habían desarrollado proyectos con cargo a la primera fase de esta línea de ayudas.

Los tres proyectos con mayor inversión son el 'Proyecto Reluz y Dos' del ayuntamiento de Zaragoza, con 9,9 millones, para continuar con la modernización integral y control centralizado del alumbrado exterior; el proyecto de Sevilla 'Smart lightin Ecity Cartuja', con 9,4 millones, cuya finalidad es convertir la infraestructura lumínica del parque científico-tecnológico de La Cartuja en una red sensorizada e inteligente; y el del municipio de Avilés (Asturias), con 8,5 millones.

En cuanto a la valoración técnica de las propuestas, la mejor puntuada ha sido la del ayuntamiento de Iznalloz, en Granada, con una población de 5.100 habitantes, para sustituir el 100% de luminarias por leds inteligentes y sistema de control avanzado, que le ha valido una nota de 91,75.

PRÉSTAMOS SIN INTERÉS.

Las ayudas cubren el 100% de cada expediente y consisten en préstamos reembolsables hasta 10 años, incluido un año de carencia, sin interés ni exigencia de garantías, con un plazo de amortización de unos siete años en condiciones normales de precios de la electricidad.

El FNEE, que financia estas actuaciones, tiene como objetivos esenciales promover e incentivar el uso y aplicación de tecnologías limpias, la diversificación de fuentes primarias de energía, especialmente aquellas de origen renovable, y la difusión de medidas para la eficiencia energética, así como el ahorro de energía.