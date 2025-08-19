El expresidente peruano Castillo registra su nuevo partido pero no podrá presentarse a las elecciones de 2026

El expresidente peruano Pedro Castillo, en prisión preventiva por acusaciones de rebelión y abuso de autoridad tras el fallido autogolpe de diciembre de 2022, ha logrado registrar su partido Todo con el Pueblo, después de que trascendiera su intención de concurrir a las elecciones de 2026, si bien solo podrá participar en comicios posteriores debido al vencimiento del plazo límite para presentar las solicitudes.

Así lo afirma el Jurado Nacional de Elecciones de Perú (JNE) en una resolución emitida a principios de esta semana después de verificar que la organización cumple con los requisitos legales: presentar acta de fundación, estatuto, reglamento electoral, padrón de afiliados y la acreditación de comités.

No obstante, el partido del exmandatario solo podrá participar en elecciones posteriores a las generales previstas para 2026, puesto que el plazo límite para la solicitud de inscripción venció el pasado mes de julio, esto es, antes de que el JNE haya emitido su resolución, este lunes.

El abogado de Castillo, Walter Ayala, anunció el pasado junio que su cliente aspira a poder volver presentarse a las elecciones después de haberse proclamado vencedor en las últimas celebradas en junio de 2021, si bien año y medio después fue destituido y detenido tras un intento por disolver el Parlamento y arrogarse más competencias.

El mandato de Castillo fue un fiel reflejo de lo que es la política peruana, una inestabilidad que quedó manifiesta en los cinco equipos de gobierno --con más de 70 ministros-- que tuvo en solo 16 meses. Incapaz de dotar de estabilidad y rumbo al país, tuvo que vérselas además con un Congreso hostil, perdiendo incluso el apoyo de su propio partido, Perú Libre.

Su cese trajo para Perú una de sus peores crisis recientes, con casi medio centenar de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad en las protestas por su detención y en contra de quien tomó el mando, la que era hasta ese momento su vicepresidenta, Dina Boluarte, cuyo mandato ha quedado en entredicho.