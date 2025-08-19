Agencias

El central sueco Carl Starfelt, baja en el RC Celta por una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda

El defensa central sueco Carl Starfelt estará de baja aproximadamente un mes por una rotura de grado I en el bíceps femoral de la pierna izquierda, según un comunicado del equipo gallego emitido este martes.

"La resonancia magnética realizada revela que Carl Starfelt sufre una rotura de grado I en el bíceps femoral de su pierna izquierda", informó el club en sus redes sociales.

El futbolista sueco, de 30 años, que participó en cinco de los seis partidos amistosos de la pretemporada del club gallego, no pudo participar por lesión en el debut en LaLiga EA Sports 2025-26 ante el Getafe en Balaídos el pasado domingo, que se saldó con triunfo visitante (0-2). Ahora, estará aproximadamente un mes lejos de los terrenos de juego.

