El Barça Femení viaja a México para disputar dos amistosos de pretemporada

Por Newsroom Infobae

El Barça Femení ya ha puesto rumbo hacia a México, donde esta semana disputará dos encuentros amistosos, el primero este viernes (04.30 hora peninsular española) contra el Estrellas de la Liga BBVA MX Femenil, una selección de las mejores jugadoras de la competición mexicana, mientras que el segundo será el domingo (20.00) frente al Club América Femenil.

Las jugadoras de Pere Romeu ya están viajando hacia Ciudad de México, donde se concentrarán hasta el jueves, momento en el que pondrán rumbo hacia Monterrey. El viernes disputarán el primer encuentro frente al Estrellas de la Liga BBVA MX Femenil, un equipo formado por las mejores jugadoras de la competición mexicana.

Este encuentro se disputará a las 04.30 horas en España y tendrá lugar en el estadio UANL, con capacidad para 42.000 espectadores. Al día siguiente, el equipo blaugrana volverá a Ciudad de México para jugar el domingo (20.00 horas) frente al Club América Femenil, equipo en el que juegan las exjugadoras 'culers' Sandra Paños y Bruna Vilamala.

La lista de convocadas para estos dos encuentros es la siguiente: Gemma, Paredes, Szymczak, María León, Alejandri, Sydney, Paralluelo, Marta, Pina, Graham, Alexia, Patri, Cata Coll, Aitana, Aïcha, Pajor, Kika, Vicky, Celia Segura, C. Serrajordi, O. Fuente.

EuropaPress

