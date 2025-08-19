El 90% de los dietistas-nutricionistas considera que las alternativas de origen vegetal a los lácteos son saludables

El 88 por ciento de los dietistas-nutricionistas en España está de acuerdo en que las alternativas de origen vegetal a los lácteos, como bebidas y yogures elaborados a base de soja, avena, almendra, arroz o coco, pueden formar parte de una dieta saludable, según refleja una encuesta elaborada por el Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación (EUFIC).

Para conocer la opinión de los dietistas-nutricionistas en España sobre estos productos, el EUFIC realizó una encuesta 'on-line' a asociaciones nacionales y regionales de dietistas-nutricionistas, incluyendo tanto a profesionales como a estudiantes. Un total de 259 dietistas-nutricionistas completaron la encuesta.

Así, la mayoría de los dietistas-nutricionistas reconoce que las alternativas de origen vegetal a los lácteos no contienen lactosa (90%) ni colesterol (68%), y comprende que el perfil nutricional de estos productos varía en función de la fuente vegetal de la que están hechos (83%).

En cuanto a la fortificación, el 81 por ciento de los profesionales cree que las alternativas de origen vegetal a los lácteos deben fortalecerse con vitaminas y/o minerales. No obstante, tienden a sobrestimar el nivel de fortificación de las alternativas de origen vegetal a los lácteos en España.

Mientras que el 17 por ciento de las alternativas de origen vegetal a los lácteos del mercado español están fortificadas con al menos un micronutriente, los participantes, de media, estimaron que este porcentaje era del 55 por ciento (con estimaciones individuales que variaban entre el 10% y el 100%). El calcio, la vitamina D y la vitamina B12 fueron los micronutrientes más mencionados por los dietistas-nutricionistas como los más utilizados para fortificar estos productos en España.

CASI LA MITAD CREE QUE LAS ALTERNATIVAS PUEDEN SUSTITUIR LOS LÁCTEOS

El 46 por ciento de los dietistas-nutricionistas considera que las alternativas de origen vegetal a los lácteos pueden sustituir totalmente a los lácteos, aunque existe desacuerdo sobre si esto depende de que estén fortificadas. En concreto, entre quienes sostienen esta opinión, el 63 por ciento cree que solo las opciones fortificadas pueden sustituir totalmente a los lácteos, mientras que el 37 por ciento considera que las alternativas de origen vegetal a los lácteos pueden sustituir totalmente a los lácteos independientemente de si están fortificadas o no.

Por su parte, el 15 por ciento de la muestra piensa que las alternativas de origen vegetal a los lácteos solo pueden sustituir parcialmente a los lácteos, y aproximadamente un tercio opina que deben complementar a los lácteos sin sustituirlos. Solo el 7 por ciento cree que estos productos no pueden sustituir a los lácteos en absoluto.

INCLUSIÓN EN LAS RECOMENDACIONES DIETÉTICAS

Una gran mayoría de dietistas-nutricionistas (78%) se mostró a favor de incluir las alternativas de origen vegetal a los lácteos en las recomendaciones dietéticas españolas, con solo una pequeña proporción (7%) en contra y un 15% que no se pronunció por falta de información.

En general, el 33 por ciento de los dietistas-nutricionistas estaba a favor de incluir las alternativas de origen vegetal a los lácteos en las recomendaciones solo si estaban fortificadas con vitaminas y/o minerales, mientras que el 45 por ciento apoyaba su inclusión independientemente de la fortificación.

Las opiniones diferían en cuanto a quién debería recomendarse el consumo de alternativas vegetales a los lácteos, en caso de incluirse en las recomendaciones dietéticas. Aunque un tercio de los dietistas-nutricionistas estaba a favor de una recomendación general a toda la población, la mayoría estaba a favor de recomendaciones específicas.

La mayoría de los dietistas-nutricionistas apoyaron la recomendación de las alternativas de origen vegetal a los lácteos a personas con dietas restringidas (por ejemplo, veganos, personas con intolerancia a la lactosa) (53%), adultos (41%) o personas que ya consumían estos productos (37%).

El apoyo a la inclusión de las alternativas de origen vegetal a los lácteos en las recomendaciones dietéticas nacionales se asoció a varios factores. Los dietistas-nutricionistas que creían que las alternativas de origen vegetal a los lácteos son más respetuosas con el medio ambiente que los lácteos (51%) tenían más del doble de probabilidades de apoyar su inclusión en las recomendaciones dietéticas. Por el contrario, aquellos que percibían las alternativas de origen vegetal a los lácteos como más procesadas que los lácteos (36%) eran menos propensos a apoyar su inclusión.

Por último, el 61 por ciento de los dietistas-nutricionistas creían que las alternativas de origen vegetal a los lácteos son generalmente más caras que los productos lácteos. Sin embargo, las opiniones estaban más divididas en cuanto al sabor de las alternativas de origen vegetal a los lácteos: el 46 por ciento estaba en desacuerdo con la afirmación de que son menos sabrosos que los lácteos, el 13 por ciento estaba de acuerdo con la afirmación, el 36 por ciento ni estaba de acuerdo ni en desacuerdo y el 4 por ciento indicó que no lo sabía.