Agencias

Declarado un incendio en Enguídanos (Cuenca) en el que trabajan 46 efectivos

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un total de 46 efectivos trabajan en estos momentos en las labores de extinción del incendio forestal declarado este martes en el término municipal de Enguídanos (Cuenca).

Un fuego que era detectado a las 13.52 horas por un vigilante fijo, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Concretamente, tres medios de extinción aéreos y 8 terrestres están desplazados en el lugar para sofocar las llamas.

Hasta 17 medios y 65 personas han llegado a trabajar en las labores de extinción.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Valeri, aterrada y con una herida en la frente tras una brutal paliza por parte de su expareja

Valeri, aterrada y con una

David Bustamante sorprende con su cambio físico y se enfrenta a los haters

David Bustamante sorprende con su

Yana Olina, el gran apoyo de David Bustamante en su nueva etapa

Yana Olina, el gran apoyo

Verónica Romero, junto a Bustamante, reivindica el legado de Álex Casademunt: "El reconocimiento está en cada canción"

Verónica Romero, junto a Bustamante,

Gloria Camila, segunda concursante confirmada de 'Supervivientes All Stars'

Gloria Camila, segunda concursante confirmada