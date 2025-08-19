Aumentan a más de 62.050 los muertos por los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza

Las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza han informado este martes de la muerte de otras 60 personas en las últimas 24 horas como consecuencia de la ofensiva militar lanzada por Israel sobre el enclave palestino en represalia por los atentados del 7 de marzo de 2023, que ha dejado a su vez otros 343 heridos.

"Muchas víctimas continúan bajo los escombros y en las calles, donde ambulancias y equipos de defensa civil no pueden llegar", comienza una nota del Ministerio de Salud que cifra en 62.064 el total de muertos y en 156.573 los heridos.

Asimismo, han informado de la muerte de tres personas por inanición también en el último día, lo que significa que un total 266 personas han fallecido de hambre, entre ellos 112 niños, mientras gran parte de la ayuda humanitaria continúa bloqueada y los puestos de reparto amenazados por fuego israelí.