Aumentan a 25 los muertos por la explosión en una fábrica de pólvora al sur de Moscú

La cifra de muertos por la explosión que sacudió el viernes una fábrica de pólvora en la región rusa de Riazán, situada al sur de Moscú, ha ascendido a 25, según el último balance de víctimas difundido este martes el Ministerio de Emergencias de Rusia.

"Se han hallado los restos sin vida de otra persona fallecida en Riazán. Según las últimas informaciones, 158 personas resultaron heridas, de las cuales 25 han muerto", ha indicado la entidad en un mensaje difundido a través de su cuenta en Telegram.

El lunes, el gobernador de la región, Pavel Malkov, lamentó el gran número de heridos a causa del suceso, provocado por un incendio registrado en las inmediaciones del inmueble, situado en el distrito de Shilovski, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.

Los equipos de emergencias continúan con las operaciones de búsqueda y rescate con ayuda de los equipos caninos, si bien gran parte de los escombros ya han sido retirados.