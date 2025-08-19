Agencias

Aumentan a 25 los muertos por la explosión en una fábrica de pólvora al sur de Moscú

Por Newsroom Infobae

Guardar

La cifra de muertos por la explosión que sacudió el viernes una fábrica de pólvora en la región rusa de Riazán, situada al sur de Moscú, ha ascendido a 25, según el último balance de víctimas difundido este martes el Ministerio de Emergencias de Rusia.

"Se han hallado los restos sin vida de otra persona fallecida en Riazán. Según las últimas informaciones, 158 personas resultaron heridas, de las cuales 25 han muerto", ha indicado la entidad en un mensaje difundido a través de su cuenta en Telegram.

El lunes, el gobernador de la región, Pavel Malkov, lamentó el gran número de heridos a causa del suceso, provocado por un incendio registrado en las inmediaciones del inmueble, situado en el distrito de Shilovski, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.

Los equipos de emergencias continúan con las operaciones de búsqueda y rescate con ayuda de los equipos caninos, si bien gran parte de los escombros ya han sido retirados.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Paula Vázquez, Rocío Carrasco, Alba Carrillo, Jedet o Yolanda Ramos, rumbo a 'Hasta el fin del mundo'

Paula Vázquez, Rocío Carrasco, Alba

Rocío Carrasco, pletórica ante su vuelta a televisión, reacciona a la muerte de la ex de José Fernando, Michu

Rocío Carrasco, pletórica ante su

Alba Carrillo, dispuesta a enamorarse en su nueva aventura televisiva al lado de Rocío Carrasco: "Todo puede pasar"

Alba Carrillo, dispuesta a enamorarse

Anita Williams responde a Montoya y lanza un mensaje a Carmen Alcayde tras sus críticas

Anita Williams responde a Montoya

Vanesa Martín disfruta de su amor por Azahara Margón durante sus vacaciones en Palma de Mallorca

Vanesa Martín disfruta de su