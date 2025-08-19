Agencias

Al menos trece muertos en un ataque armado contra una mezquita en Nigeria

Por Newsroom Infobae

Guardar

Al menos trece personas han muerto en un ataque armado que ha tenido lugar en la madrugada de este martes contra los fieles que se encontraban en una mezquita en una aldea ubicada en el estado de Katsina, en el norte de Nigeria.

Los atacantes abrieron fuego alrededor de las 5.00 horas (hora local), disparando indiscriminadamente dentro de la mezquita, ubicada en Unguwan Mantau, en el área del gobierno local de Malumfashi, según ha informado el diario nigeriano 'Vanguard'.

El comisionado de seguridad interna de Katsina, Nasir Muazu, ha explicado que se sospecha que el ataque ha tenido lugar en represalia tras una reciente emboscada de los aldeanos contra un grupo de bandidos, en el que mataron a varios de ellos, rescataron a secuestrados y se incautaron armas.

Asimismo, ha afirmado que las agencias de seguridad "ya están desplegadas en la zona para restaurar la normalidad" y ha añadido que, durante la temporada de lluvias, los bandidos se esconden bajo los cultivos para realizar sus ataques. "Estamos trabajando para que rindan cuentas", ha agregado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Valeri, aterrada y con una herida en la frente tras una brutal paliza por parte de su expareja

Valeri, aterrada y con una

David Bustamante sorprende con su cambio físico y se enfrenta a los haters

David Bustamante sorprende con su

Yana Olina, el gran apoyo de David Bustamante en su nueva etapa

Yana Olina, el gran apoyo

Verónica Romero, junto a Bustamante, reivindica el legado de Álex Casademunt: "El reconocimiento está en cada canción"

Verónica Romero, junto a Bustamante,

Gloria Camila, segunda concursante confirmada de 'Supervivientes All Stars'

Gloria Camila, segunda concursante confirmada