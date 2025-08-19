Al menos trece muertos en un ataque armado contra una mezquita en Nigeria

Al menos trece personas han muerto en un ataque armado que ha tenido lugar en la madrugada de este martes contra los fieles que se encontraban en una mezquita en una aldea ubicada en el estado de Katsina, en el norte de Nigeria.

Los atacantes abrieron fuego alrededor de las 5.00 horas (hora local), disparando indiscriminadamente dentro de la mezquita, ubicada en Unguwan Mantau, en el área del gobierno local de Malumfashi, según ha informado el diario nigeriano 'Vanguard'.

El comisionado de seguridad interna de Katsina, Nasir Muazu, ha explicado que se sospecha que el ataque ha tenido lugar en represalia tras una reciente emboscada de los aldeanos contra un grupo de bandidos, en el que mataron a varios de ellos, rescataron a secuestrados y se incautaron armas.

Asimismo, ha afirmado que las agencias de seguridad "ya están desplegadas en la zona para restaurar la normalidad" y ha añadido que, durante la temporada de lluvias, los bandidos se esconden bajo los cultivos para realizar sus ataques. "Estamos trabajando para que rindan cuentas", ha agregado.