Xiaomi anticipa una importante transformación para la serie Xiaomi 16

Por Newsroom Infobae

La serie de 'smartphones' Xiaomi 16 sufrirá una importante transformación, que incluirá la incorporación de un nuevo dispositivo compacto en la categoría Pro, como ha anticipado el presidente de la compañía, Lu Weibing.

Lu Weibing ha repasado los 14 años de fabricación de 'smartphones' de la compañía al tiempo que ha compartido los pasos que seguirá, incluida una pista sobre lo que cabe esperar de sus próximos productos.

En concreto, el presidente se ha referido a la última generación de dispositivos de Xiaomi, de la que cabe esperar una destaca transformación tanto en el producto como en el posicionamiento de la marca, según ha compartido el medio especializado Gizmochina.

Aunque no lo ha dicho directamente, esta referencia se ha identificado con la serie de 'smartphones' Xiaomi 16, que se espera que sea presentada en septiembre, y que previsiblemente constará de cuatro modelos, incluido un nuevo móvil compacto en la categoría Pro.

El analista Ming-Chi Kuo compartió en marzo que Xiaomi utilizaría en la serie 16 una técnica de impresión 3D para fabricar los marcos internos metálicos, que permitiría obtener dispositivos más ligeros.

EuropaPress

