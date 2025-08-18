Agencias

Una muerto y dos heridos tras salirse de la vía un turismo en la A-6 a la altura de Pozuelo del Páramo (León)

Por Newsroom Infobae

Guardar

Una persona ha fallecido y dos han resultado heridas tras salirse de la vía un turismo cuando circulaba por la autovía A-6, a la altura de Pozuelo del Páramo (León), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 11.03 horas, cuando varias llamadas al 112 han avisado de un accidente en el kilómetro 284 de la A-6, sentido Madrid, en Pozuelo del Páramo (León).

Los alertantes indicaban que el turismo se había cruzado la vía, dado vueltas de campana y había quedado en la mediana y solicitaban asistencia para sus ocupantes, al menos dos personas, que estaban atrapadas.

El 112 ha dado aviso de este accidente a Guardia Civil, bomberos de la Diputación de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil.

El personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de una persona y ha atendido y trasladado a dos heridos en UVI móvil y en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de León.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Alba Carrillo, dispuesta a enamorarse en su nueva aventura televisiva al lado de Rocío Carrasco: "Todo puede pasar"

Alba Carrillo, dispuesta a enamorarse

Anita Williams responde a Montoya y lanza un mensaje a Carmen Alcayde tras sus críticas

Anita Williams responde a Montoya

Montero seguirá compaginando su "doble tarea" de vicepresidenta y líder del PSOE-A el tiempo que crea "necesario"

Montero seguirá compaginando su "doble

El PP se abre a pactar este trimestre la renovación del TC para que Conde Pumpido no siga "parapetado"

El PP se abre a

Zelenski insta a no "recompensar" a Rusia por su invasión antes de la cita clave en la Casa Blanca

Zelenski insta a no "recompensar"