Ucrania denuncia nuevos ataques deliberados de Rusia sobre instalaciones petroleras de Azerbaiyán en Odesa

Por Newsroom Infobae

Las autoridades ucranianas han denunciado este lunes un segundo ataque de Rusia sobre instalaciones petroleras de Azerbaiyán en Odesa y ha reclamado a la comunidad internacional que tome medidas jurídicas y diplomáticas en represalia.

"Moscú lo hace a propósito", ha asegurado el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, tras denunciar un nuevo ataque esta pasada noche sobre las instalaciones que la petrolera estatal azerí, SOCAR (Compañía Estatal de Petróleo de la República de Azerbaiyán), tiene en la provincia de Odesa.

"Este es el segundo ataque ruso contra la empresa estatal azerbaiyana en las últimas semanas", ha protestado el jefe de la diplomacia ucraniana, quien ha puesto de relieve la importancia que han adquirido recientemente las relaciones entre Kiev y Bakú, en medio del descontento de Moscú.

En los últimos días, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ya hizo mención a estos ataques "selectivos" de Rusia sobre los intereses energéticos que comparten Kiev y Bakú. A pesar de ellos, reiteró, que continuaría esta cooperación. "Seguiremos cooperando a pesar de cualquier desafío", enfatizó Zelenski.

A finales de julio, la energética ucraniana Naftogaz cerró un acuerdo de compra de gas a Azerbaiyán a través del conocido como corredor transbalcánico, que le permite recibir suministro desde Europa y el Cáucaso.

EuropaPress

