Trump anticipa "un gran día en la Casa Blanca" con la visita de Zelenski y líderes europeos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha subrayado que el de este lunes será "un gran día en la Casa Blanca", marcado por la visita de su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, que llega a Washington arropado por un grupo de líderes europeos aliados.

"Nunca hemos tenido a tantos líderes europeos al mismo tiempo. ¡Es un gran honor!", ha proclamado Trump en su cuenta de la red Truth Social, desde la que ha señalado que ahora están por ver "cuáles serán los resultados" de esta inédita cita.

La Administración Trump prevé que los líderes europeos lleguen a la Casa Blanca a las 12.00 (18.00 horas en la España peninsular), mientras que una hora más tarde se producirá el saludo y posterior reunión bilateral entre los presidentes de Ucrania y Estados Unidos.

Posteriormente, en torno a las 14.15 (20.15 horas en España), Trump recibirá a los jefes de Estado y de Gobierno europeos, como paso previo a una foto de familia y a una posterior reunión multilateral prevista para las 15.00, hora local.