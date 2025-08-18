Temas del día de EFE Internacional del 18 de agosto de 2025 (18.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Washington - El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo al inicio de su encuentro en la Casa Blanca con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que "si todo va bien hoy" podrá celebrarse una cumbre a tres bandas entre ambos mandatarios y el presidente ruso, Vladímir Putin, para tratar de alcanzar la paz en Ucrania.

- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, evadió este lunes en Washington una respuesta directa a la cuestión de si está dispuesto a realizar cesiones territoriales para llegar a un acuerdo de paz con Rusia.

- Los líderes europeos y de la OTAN llegaron este lunes a la Casa Blanca para un encuentro sin precedentes recientes con el presidente de EE.UU., Donald Trump, y mostrar su apoyo al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.

- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha convocado a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea a una reunión por videoconferencia mañana para informar del encuentro en Washington de los presidente ucraniano y estadounidense junto a varios líderes europeos.

- Se ha enviado una pieza de documentación sobre Ucrania y la OTAN, que nunca pasó de las "buenas intenciones" en el proceso de negociación, y otra sobre la península de Crimea.

- Mientras tanto han continuado los bombardeos rusos, que han provocado al menos diez muertos en Jarkov y Zaporiyia, según ha denunciado el presidente Zelenski ya en Washington.

- Desde Leópolis, Ucrania intensifica sus ataques de largo alcance, cada vez más efectivos, en el interior del territorio ruso mientras busca aumentar la presión sobre Moscú para que frene su invasión. Por Rostyslav Averchuk

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz - El expresidente opositor Jorge 'Tuto' Quiroga y el senador opositor Rodrigo Paz competirán el próximo octubre por la Presidencia de Bolivia en una inédita segunda vuelta tras una jornada de elecciones generales que marcaron el final de casi 20 años del Movimiento al Socialismo (MAS), que no superó el 4 % de votos válidos.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - El grupo islamista palestino Hamás confirmó que ha aceptado una propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza, aunque no dio detalles sobre las condiciones mientras Israel aún no se ha pronunciado al respecto.

- Israel amenaza de nuevo con iniciar "pronto" la extensión de su campaña militar en Gaza, donde continúa matando a diario a decenas de palestinos, hasta superar los 62.000 desde el inicio de la guerra, tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

- El ministro egipcio de Exteriores, Badr Abdelaty, aseguró este lunes que su país y los otros dos mediadores -Catar y Washington- se están esforzando para llegar a un acuerdo de tregua en una rueda de prensa conjunta con el jefe del Gobierno palestino, Mohamed Mustafa, desde el cruce de Rafah, que conecta Egipto con la Franja de Gaza.

- Como muchos de sus compañeros, Medhat vive desde hace un mes dentro de su camión a las puertas del paso fronterizo de Rafah, que conecta Egipto con Gaza, con la esperanza de poder llevar ayuda humanitaria a sus "hermanos" palestinos, aunque en muchas ocasiones el Ejército israelí no se lo permita. Por Carlos Grau Sivera

ESPAÑA INCENDIOS

Madrid.- Al menos 250.000 hectáreas se han quemado en España en lo que va de año, según cifras oficiales, la mitad de ellas solo en la última semana, una cifra que el programa Copernicus de la UE eleva hasta las 344.000, de acuerdo con sus estimaciones basadas en sus mapas satelitales.

BRASIL ECUADOR

Brasilia - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ofreció este lunes a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, cooperación en materia policial contra el crimen organizado y la retirada de barreras comerciales.

HURACANES ATLÁNTICO

Miami (EE.UU.).- El huracán Erin, de categoría 4, aumentará "dramáticamente" su tamaño en los próximos días, cuando pase entre la costa este de Estados Unidos y Bermudas, lo que ha obligado a ordenar la evacuación de algunas islas turísticas en Carolina del Norte.

HONG KONG JUICIO

Hong Kong .- La Fiscalía comenzó este lunes a presentar sus conclusiones en el juicio contra el magnate de los medios hongkonés Jimmy Lai, acusado de connivencia con fuerzas extranjeras y sedición, en un proceso que podría acarrearle cadena perpetua y que ha sido criticado por oenegés de derechos humanos y gobiernos extranjeros.

EEUU INMIGRACIÓN

Miami (EEUU) - El magnate de la salud Michael Fernández, estadounidense nacido en Cuba, encabeza una campaña mediática en Miami para cuestionar la "abusiva" política migratoria del presidente Donald Trump y, en especial, el respaldo que recibe de tres congresistas de ascendencia cubana, pese a las amenazas que, dice, ha recibido.

INDIA LLUVIAS

Nueva Delhi - Las lluvias torrenciales del monzón paralizaron este lunes las dos mayores ciudades de la India, mientras las inundaciones obligaban al cierre de escuelas en la capital financiera, Bombay, las autoridades de Nueva Delhi se preparaban para la inminente crecida del río Yamuna por encima del nivel de peligro, en una crisis que ya ha dejado decenas de muertos en el norte del país.

- En Pakistán se busca a 150 desaparecidos tras inundaciones que ejan 660 muertos.

