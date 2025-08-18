Agencias

Sofía Suescun y Kiko Jiménez 'controlan' a la prensa con un dron mientras cobran fuerza los rumores de infidelidad

Por Newsroom Infobae

Guardar

Una semana después de que Cristian Suescun hiciese público su distanciamiento de su hermana Sofía Suescun y arremetiese contra Kiko Jiménez culpándole de su ruptura familiar -según el creador de contenido para adultos es un "jeta" que "vive de las mujeres por la patilla" y que controla a su novia como a una "marioneta"- la pareja vuelve a estar en el punto de mira al destapar la revista 'Lecturas' que estarían atravesando una grave crisis a causa de una presunta infidelidad de la 'reina de los realities' con el influencer Juan Faro.

En medio de esta polémica, y mientras su entorno desliza que el de Linares estaría "destrozado", Kiko y Sofía han optado por alejarse del foco mediático y refugiarse en el impresionante chalet que la de Pamplona posee a las afueras de Madrid.

Inseparables en este complicado trance, y mientras se apunta que estarían a punto de poner tierra de por medio y abandonar nuestro país para huir de la presión mediática, la pareja no ha salido de la casa de la instagrammer en los últimos días, convirtiéndola en un auténtico fortín a salvo de las cámaras y de las preguntas incómodas sobre su crisis a causa de una supuesta deslealtad que habría hecho que su relación se tambalease después de cinco años de amor.

Aunque han optado por guardar silencio y aislarse en su domicilio -de hecho no han abierto la puerta ni a la tía de Sofía, Conchi Galdeano, ni a varios repartidores que les han intentado entregar varios paquetes- los televisivos están muy pendientes de todo lo que sucede a su alrededor.

Y buena prueba de ello es que desde el interior no han dudado en sobrevolar un dron por las inmediaciones de su casa para comprobar si había prensa a las puertas, acercándose de manera algo abrupta en varias ocasiones a los coches de los reporteros para dejar claro que saben que se encuentran en el exterior y que por el momento no tienen pensado dar la cara ni responder a los rumores de crisis por una posible infidelidad de Sofía.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Podemos pide al Gobierno que decrete nivel 3 y asuma la coordinación de los incendios ante "la gestión criminal del PP"

Podemos pide al Gobierno que

Robles sostiene que solo la UME puede atacar el fuego y acusa al PP de "demagogia" por pedir más medios militares

Robles sostiene que solo la

Rusia afirma que también necesita garantías de seguridad "eficientes" en un potencial acuerdo de paz con Kiev

Rusia afirma que también necesita

Al menos 300 muertos y más de 150 heridos por las lluvias monzónicas en el norte de Pakistán

Al menos 300 muertos y

Controlado un incendio de vegetación en Onda

Controlado un incendio de vegetación