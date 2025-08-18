Sofía Suescun y Kiko Jiménez 'controlan' a la prensa con un dron mientras cobran fuerza los rumores de infidelidad

Una semana después de que Cristian Suescun hiciese público su distanciamiento de su hermana Sofía Suescun y arremetiese contra Kiko Jiménez culpándole de su ruptura familiar -según el creador de contenido para adultos es un "jeta" que "vive de las mujeres por la patilla" y que controla a su novia como a una "marioneta"- la pareja vuelve a estar en el punto de mira al destapar la revista 'Lecturas' que estarían atravesando una grave crisis a causa de una presunta infidelidad de la 'reina de los realities' con el influencer Juan Faro.

En medio de esta polémica, y mientras su entorno desliza que el de Linares estaría "destrozado", Kiko y Sofía han optado por alejarse del foco mediático y refugiarse en el impresionante chalet que la de Pamplona posee a las afueras de Madrid.

Inseparables en este complicado trance, y mientras se apunta que estarían a punto de poner tierra de por medio y abandonar nuestro país para huir de la presión mediática, la pareja no ha salido de la casa de la instagrammer en los últimos días, convirtiéndola en un auténtico fortín a salvo de las cámaras y de las preguntas incómodas sobre su crisis a causa de una supuesta deslealtad que habría hecho que su relación se tambalease después de cinco años de amor.

Aunque han optado por guardar silencio y aislarse en su domicilio -de hecho no han abierto la puerta ni a la tía de Sofía, Conchi Galdeano, ni a varios repartidores que les han intentado entregar varios paquetes- los televisivos están muy pendientes de todo lo que sucede a su alrededor.

Y buena prueba de ello es que desde el interior no han dudado en sobrevolar un dron por las inmediaciones de su casa para comprobar si había prensa a las puertas, acercándose de manera algo abrupta en varias ocasiones a los coches de los reporteros para dejar claro que saben que se encuentran en el exterior y que por el momento no tienen pensado dar la cara ni responder a los rumores de crisis por una posible infidelidad de Sofía.