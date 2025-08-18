Siria estima en más de 300.000 las personas desaparecidas desde la década de 1970

La comisión para las personas desaparecidas en Siria ha estimado este lunes en más de 300.000 las personas desaparecidas desde la década de 1970, cuando la familia Al Assad tomó el poder, hasta la actualidad, momento en el que se ha creado un sistema de justicia de transición por parte de las autoridades instauradas en el país.

El presidente de la comisión, Mohamad Rada Jaljani, ha explicado a la agencia de noticias SANA que los cálculos actuales del número de personas desaparecidas oscilan entre 120.000 y 300.000, "pero la cifra real podría ser mucho mayor", porque hay varios factores que complican el proceso de inventario.

Entre las razones que afectan a dicho proceso, ha citado la falta de denuncia de algunas familias por motivos de seguridad o políticos, y la presencia de personas desaparecidas en manos de entidades vinculadas al anterior régimen, que carecen de documentos sobre ellas.

Jalji ha revelado que la comisión cuenta actualmente con un mapa que contiene más de 63 fosas comunes documentadas, pero ha explicado casi a diario llega información sobre otras localizaciones que no han sido verificadas por el momento.

En una entrevista, ha calificado la labor de la comisión como "fundamental para el proceso de justicia transicional y, por ende para el logro de la paz civil en Siria", razón por la que ha pedido la cooperación de las instituciones, organizaciones civiles, familias y mecanismos internacionales.

Las autoridades instauradas en Siria tras el derrocamiento en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad a raíz de una ofensiva de yihadistas y rebeldes iniciaron la puesta en pie de un sistema de justicia de transición que ha recibido críticas por su limitado mandato, que socava las posibilidades de una rendición de cuentas y compensación para las víctimas.

La Presidencia siria, ocupada por el líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), Ahmed al Shara --conocido previamente por su nombre de guerra, Abú Mohamed al Golani--, desveló el 18 de mayo la creación de comisiones de justicia y desaparecidos para juzgar crímenes cometidos durante el régimen de Al Assad.