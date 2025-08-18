Agencias

Rusia declara "indeseable" la ONG alemana EVZ por su postura "a favor de Ucrania"

Por Newsroom Infobae

La Fiscalía de Rusia ha declarado este lunes "indeseable" la ONG alemana Recuerdo, Responsabilidad y Futuro (EVZ), a la que acusa de tener una postura "contraria a Moscú" y "favorable a Ucrania" en el marco de la invasión rusa que comenzó hace ya más de tres años.

"Desde que comenzó la operación militar especial de Rusia en Ucrania, (EVZ) ha adoptado una postura parcial y antirrusa, difundiendo llamamientos a favor de Ucrania y organizando campañas de recaudación de fondos", ha señalado la entidad en un comunicado.

En este sentido, ha acusado a la organización de contar con un "presupuesto de solidaridad" para Kiev y de haber "congelado la financiación de un programa de ayuda a familiares de las víctimas de los crímenes nazis en Rusia".

Estas acciones, recalca, llevaron a Moscú a "suspender al representante ruso" ante la fundación, creada en el año 2000 por el Gobierno alemán para indemnizar a trabajadores forzosos y otras víctimas del régimen nazi.

La Fiscalía ha acusado a la ONG de tratar de "violar la integridad territorial de Rusia, acrecentar la confrontación militar, radicalizar a la sociedad y fomentar la rusofobia". "Una entidad declarada indeseable pierde el derecho de crear estructuras y personas jurídicas en Rusia, ejecutar proyectos y difundir información", ha alertado.

EuropaPress

