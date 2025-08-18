Rusia declara "indeseable" la ONG alemana EVZ por su postura "a favor de Ucrania"

La Fiscalía de Rusia ha declarado este lunes "indeseable" la ONG alemana Recuerdo, Responsabilidad y Futuro (EVZ), a la que acusa de tener una postura "contraria a Moscú" y "favorable a Ucrania" en el marco de la invasión rusa que comenzó hace ya más de tres años.

"Desde que comenzó la operación militar especial de Rusia en Ucrania, (EVZ) ha adoptado una postura parcial y antirrusa, difundiendo llamamientos a favor de Ucrania y organizando campañas de recaudación de fondos", ha señalado la entidad en un comunicado.

En este sentido, ha acusado a la organización de contar con un "presupuesto de solidaridad" para Kiev y de haber "congelado la financiación de un programa de ayuda a familiares de las víctimas de los crímenes nazis en Rusia".

Estas acciones, recalca, llevaron a Moscú a "suspender al representante ruso" ante la fundación, creada en el año 2000 por el Gobierno alemán para indemnizar a trabajadores forzosos y otras víctimas del régimen nazi.

La Fiscalía ha acusado a la ONG de tratar de "violar la integridad territorial de Rusia, acrecentar la confrontación militar, radicalizar a la sociedad y fomentar la rusofobia". "Una entidad declarada indeseable pierde el derecho de crear estructuras y personas jurídicas en Rusia, ejecutar proyectos y difundir información", ha alertado.