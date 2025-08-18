Rocío Carrasco, pletórica ante su vuelta a televisión, reacciona a la muerte de la ex de José Fernando, Michu

Demostrando que no tiene miedo a nada y dispuesta a descubrir una faceta suya hasta ahora desconocida, Rocío Carrasco se embarca en su primer reality. La hija de Rocío Jurado es una de las nuevas concursantes de una de las grandes apuestas de TVE para la próxima temporada, 'Hasta el fin del mundo' ('Race Across the World'), un formato al más puro estilo 'Pekin Express' presentado por Paula Vázquez en el que varias celebrities -entre las que se encuentran nombres como Alba Carrillo, Cristina Cifuentes, Jedet, Aldo Comas, Yolanda Ramos, o Nia Correia- tendrán que recorrer Lationamérica con un presupuesto limitado, sin la posibilidad de coger aviones, y sin la ayuda de dispositivos electrónicos.

Su pareja en esta aventura extrema que está a punto de arrancar, Anabel Dueñas, con la que la hemos visto derrochando complicidad a su llegada al aeropuerto de Madrid este lunes junto al resto de concursantes para poner rumbo a Costa Rica, primera parada del concurso.

"Nos vamos, nos fuimos. Estoy muy agradecida por darme la oportunidad de vivir esta experiencia, que me parece una experiencia maravillosa" ha reconocido con una gran sonrisa, asegurando que "con mejor compañía no podía ir" ya que la cantante -protagonista del musical de Rocío Jurado- es una de sus mejores amigas y uno de sus grandes apoyos desde hace años.

Respecto a qué espera de esta aventura, Rocío confiesa que "espero vivirla, pasármelo bien y pues nada, eso, vivir la experiencia", afirmando convencida de que "no hay problema" con las dificultades a las que tendrá que enfrentarse para recorrer países como México, Bolivia o Ecuador sin apenas recursos y tirando de su ingenio y su capacidad de supervivencia.

¿Descubriremos algo de ella que todavía no hayamos visto a pesar de ser famosa desde el mismo día en que llegó al mundo? Como revela, "la verdad es que no lo sé, pero supongo que, pues eso, Rocío, es eso lo que van a ver". "No sé si sorpresa, pero bueno, pues eso, una persona normal y corriente" ha añadido, dejando entrever que va a mostrarse tal y como es.

Una aventura que como admite llega en el momento perfecto para ella: "Ahora sí, sino no lo hubiera podido hacer, pero ahora sí. Estoy perfecta, estoy muy bien" asegura pletórica.

El único 'pero' de la experiencia es que tendrá que separarse por primera vez de su marido, Fidel Albiac, con el que forma un tándem indestructible desde hace más de 20 años. "Bueno, nos tenemos que repartir los quehaceres y los trabajos y las cosas, o sea, él está ocupado de otras, por lo tanto..." ha explicado, convencida de que aunque su gran amor lo llevará "pichipichá", "él sabe que es una cosa buena para mí y que me apetecía mucho y en todo lo que sea bueno para mí, él lo apoya".

En su línea de discreción en todo lo que a su familia se refiere, la hija de Rocío Jurado no ha querido pronunciarse sobre el complicado momento de salud que vive su tío Amador Mohedano tras su reciente ingreso hospitalario. "Yo lo que sé es que me voy, que me voy, señores" ha zanjado, repitiendo la misma frase cuando le hemos preguntado por cómo se encuentra su hermano José Fernando tras la muerte de su ex y madre de su hija Rocío, Michu, el pasado 7 de julio: "Que me voy. Me voy al fin del mundo, que lo sepáis".