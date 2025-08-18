Robert MacIntyre y Tyrrell Hatton logran un puesto en el equipo europeo de la Ryder Cup

El escocés Robert MacIntyre y el inglés Tyrrell Hatton se han clasificado automáticamente para el equipo europeo de la Ryder Cup 2025, que se celebrará en Bethpage Black (Estados Unidos) del 26 al 28 de septiembre, y se unen a Rory McIlroy, Justin Rose y Tommy Fleetwood en el combinado dirigido por Luke Donald.

MacIntyre, número ocho del mundo, aseguró su puesto para la 45ª edición de la competición bienal de golf entre Europa y Estados Unidos al terminar segundo, solo por detrás del número uno del mundo Scottie Scheffler, en el BMW Championship, el penúltimo evento de los 'Playoffs' de la FedExCup de la temporada en el PGA Tour. También fue subcampeón del US Open.

Por su parte, Hatton afrontará su cuarta participación consecutiva en la Ryder Cup después de conseguir dos victorias en el Alfred Dunhill Links Championship y el Hero Dubai Desert Classic, además de un segundo puesto en el Abu Dhabi HSBC Championship y un cuarto puesto en el US Open.

El capitán del equipo europeo, Luke Donald, aseguró que MacIntyre "ha tenido un rendimiento excepcional a ambos lados del Atlántico esta temporada". "Ese buen estado de forma, combinado con su experiencia de 2023, será inestimable en Nueva York", indicó. "Conseguir su cuarta plaza consecutiva en la Ryder Cup demuestra la constancia de Tyrrell, y volveremos a dar la bienvenida a su pasión y experiencia al equipo europeo", añadió sobre Hatton.

El periodo de clasificación automática para el equipo europeo finaliza el domingo. Los seis mejores jugadores del ranking europeo al finalizar el Betfred British Masters asegurarán sus plazas; el irlandés Shane Lowry ocupa la última posición de clasificación automática, pero el danés Rasmus Hojgaard también opta a ella-. Donald dará sus seis elegidos el lunes 1 de septiembre.

El domingo, Russell Henley, Harris English y Bryson DeChambeau lograron sus puestos para el equipo de Estados Unidos, sumándose a Scottie Scheffler, J.J. Spaun y Xander Schauffele como los seis clasificados automáticos mediante el sistema de puntos estadounidense.