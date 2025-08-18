Putin y Trump abordan elevar el nivel de representación en los diálogos de paz con Ucrania

Moscú, 19 ago (EFE).- Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, abordaron este lunes por teléfono la posibilidad de elevar el nivel de representación en la próxima ronda de negociaciones de paz con Ucrania, según informó el Kremlin.

"En particular, se discutió la idea de que se podría estudiar la posibilidad de elevar el nivel de representación de las partes ucraniana y rusa, es decir, de aquellos representantes que participan en las conversaciones directas", dijo Yuri Ushakov, asesor presidencial para política internacional, a medios locales.

Ushakov, quien precisó que la conversación se prolongó durante 40 minutos, no mencionó una futura cumbre entre el líder ruso y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

Por su parte, Trump aseguró haber comenzado ya a organizar dicha reunión entre Putin y Zelenski, al que el Kremlin considera presidente ilegítimo desde mayo de 2024.

El Kremlin siempre ha mantenido que Putin no tiene nada que negociar por separado con Zelenski y que sólo se reuniría con él para sellar un acuerdo de paz definitivo.

Durante su conversación, el presidente de EE.UU. informó a su colega ruso sobre el resultado del encuentro que mantuvo este lunes con el propio mandatario ucraniano y los principales líderes europeos, que debatieron, entre otras cosas, las garantías de seguridad para Kiev.

A su vez, Putin agradeció a Trump su "hospitalidad" durante la reciente cumbre de Alaska y destacó la importancia de los "esfuerzos" del jefe de la Casa Blanca para lograr un "arreglo duradero en Ucrania".

Al igual que ocurriera en marzo de 2022, la delegación rusa en las últimas tres rondas de negociaciones celebradas en Estambul ha estado encabezada por Vladímir Medinski, asesor de Putin para asuntos culturales.

La elección de Medinski fue muy criticada tanto por Ucrania como por la Unión Europea y la OTAN, al considerar que demostraba la falta de voluntad del Kremlin de llegar a un acuerdo de paz.

Las primeras tres rondas únicamente dieron como resultado el canje de prisioneros de guerra y de cadáveres, pero en ningún momento se trató en profundidad el aspecto político del conflicto.

Putin, que mantiene su demanda de que el Ejército ucraniano retire sus tropas del Donbás, había expresado su confianza en celebrar la próxima cumbre con Trump en Moscú. EFE