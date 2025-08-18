No se debe forzar a Zelenski a aceptar un acuerdo si no está satisfecho, dice Londres

Londres, 18 ago (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, no debe ser forzado a aceptar ningún acuerdo de paz si no está satisfecho con los términos, indicó este lunes el Gobierno británico antes de la reunión del líder ucraniano con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington.

"Lo primero es dejar absolutamente claro que cualquier decisión sobre el territorio ucraniano debe contar con el acuerdo del gobierno ucraniano y del presidente Zelenski", dijo hoy a Radio Times el secretario británico de Estado de Sanidad, Stephen Kinnock, antes de la importante cita de Washington, donde también estarán varios líderes europeos, entre ellos el primer ministro Keir Starmer.

Kinnock agregó que el presidente ruso, Vladímir Putin, está ante un "frente unido" de líderes europeos que respaldan a Zelenski para frenar su expansionismo ruso en Europa, y puntualizó que bloquear la adhesión de Ucrania a la OTAN no debería formar parte de un acuerdo.

"Tiene que haber una paz justa y duradera, respaldada por garantías de seguridad muy sólidas, férreas, y por eso los líderes europeos están hoy en Washington", dijo.

"El presidente (Putin) tendrá que tomar decisiones sobre hasta dónde está dispuesto a llevar su agresión militar y expansionismo. Pensó que podría entrar en Ucrania y tomar Kiev en cuestión de días", resaltó.

"Gracias a la valentía, la determinación y la resiliencia del extraordinario pueblo ucraniano y sus fuerzas armadas -señaló Kinnock-, recibió una paliza muy dura, y debe comprender que ahora está tratando con un frente unido de líderes europeos, trabajando con el presidente (Zelenski) para garantizar que cesen el expansionismo, la agresión y el imperialismo de Putin".

El secretario de Estado subrayó que Starmer espera resaltar en Washington que el camino de Ucrania hacia la OTAN y las garantías de seguridad no puede ser impuestas por ningún otro país.

El Ejecutivo británico considera que "las decisiones sobre el territorio ucraniano son asunto del Gobierno ucraniano, del presidente Zelenski y del pueblo ucraniano", insistió Kinnock.

Starmer estará hoy en Washington con otros líderes europeos, el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, entre otros, a fin de dar el apoyo al presidente ucraniano tras la cumbre del viernes en Alaska entre Trump y Putin. EFE