Netanyahu dice que Hamás está bajo una "enorme presión" ante la inminente ofensiva sobre la ciudad de Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este lunes que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) está bajo una "enorme presión" ante la "inminente" ofensiva de las tropas israelíes para ocupar la ciudad de Gaza.

Netanyahu ha informado en una declaración en vídeo que a primera hora del día se ha reunido con altos mandos de las tropas para discutir la ampliación de la ofensiva sobre el enclave palestino, mientras que también ha hablado con el ministro de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir.

El plan, aprobado por el gabinete de seguridad de Israel a principios de este mes, prevé la captura de la ciudad de Gaza y los campos de refugiados centrales para desmantelar los bastiones restantes de Hamás en el territorio palestino, donde han muerto ya más de 62.000 personas.

Según ha recogido 'Filastin', diario afín a Hamás, el grupo ha aceptado este lunes una propuesta de acuerdo de alto el fuego presentada por los mediadores, Egipto y Qatar, que contempla la liberación de rehenes por presos palestinos y una retirada de 1.000 metros de las fuerzas israelíes del norte y el este de Gaza.

El Gobierno israelí insistió el domingo en que Hamás debe liberar inmediatamente a todos los secuestrados, vivos o muertos, que tienen en su poder las milicias palestinas, y exigió su desarme inmediato, así como la desmilitarización de la Franja, el control israelí del perímetro del enclave y la instauración de un gobierno ajeno a Hamás y a la Autoridad Palestina que "conviva en paz con Israel".