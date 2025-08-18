Merck firma un acuerdo de más de 1.700 millones con Skyhawk para crear fármacos para dolencias neurológicas

La farmacéutica alemana Merck ha firmado este lunes un acuerdo valorado en más de 2.000 millones de dólares (1.715 millones de euros) con la estadounidense Skyhawk Therapeutics para desarrollar terapias neurológicas para dolencias con opciones limitadas de tratamiento.

De esta forma, Skyhawk creará fármacos basados en micromoléculas dirigidas al ARN y dirigirá las investigaciones preclínicas, mientras que Merck será responsables de las etapas posteriores de I+D y la comercialización de cualquier producto.

Los términos del pacto alcanzado contemplan un pago inicial y otros adicionales vinculados a hitos concretos, así como 'royalties' por ventas futuras.

"Nuestra colaboración con Skyhawk se alinea con nuestro enfoque estratégico en una ciencia que innove y las tecnologías de última generación que tienen el potencial de ofrecer medicamentos eficaces a pacientes con afecciones neurológicas", ha afirmado la vicepresidenta sénior y jefa de la unidad de investigaciones neurocientíficas e inmunológicas de Merck, Amy Kao.

"Esta colaboración pone de relieve el potencial de nuestra plataforma SkySTAR para abordar la compleja biología de las enfermedades mediante la focalización precisa del ARN. Esperamos con interés trabajar en estrecha colaboración con Merck para desarrollar medicamentos que puedan ser los primeros de su género", ha indicado, de su lado, el consejero delegado de Skyhawk, Bill Haney.