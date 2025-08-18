Meloni aboga por explorar "todas las soluciones" para Ucrania antes de reunión con Trump

Washington, 18 ago (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, defendió este lunes en Washington la importancia de la unidad de Occidente para la paz y pidió "explorar todas las soluciones posibles" para acabar con la guerra en Ucrania, antes de asistir a la reunión multilateral con el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Debemos explorar todas las soluciones posibles para garantizar la paz, para garantizar la justicia, para asegurar la seguridad de nuestras naciones", dijo a la salida de su hotel.

Meloni viajó este lunes a Estados Unidos para asistir, junto a otros líderes europeos, a una reunión en la Casa Blanca entre Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, con el objetivo de mostrar apoyo y unidad con Kiev.

"El trabajo que haremos hoy será desde este punto de vista un trabajo importante. Claramente no hay soluciones fáciles cuando se trata de detener una guerra, de construir la paz", subrayó.

Meloni destacó que la unidad occidental "es la herramienta que tenemos para construir la paz y garantizar la justicia", dada la situación de bloqueo en el campo de batalla debido a la resistencia de Kiev.

Sobre la jornada, señaló que se trata de un "día importante" para explorar todas las soluciones posibles que garanticen "la paz, la justicia y la seguridad de nuestras naciones".

En vísperas del encuentro, Meloni afirmó que, tras tres años y medio de "una Rusia que no daba ninguna señal de diálogo" y buscaba la capitulación de Kiev, "hoy finalmente se abren rendijas de diálogo".

Ya en Washington, la mandataria precisó que estas "rendijas" se abren debido a "una situación de estancamiento" en el campo de batalla, resultado del "coraje de los ucranianos, pero también por el apoyo unido que Occidente ha garantizado en estos años a la nación agredida".

Además, insistió en que Italia "aporta toda la contribución de ideas y de propuestas que ya ha demostrado saber garantizar en estos meses" y celebró que las discusiones sobre garantías de seguridad partan de una propuesta italiana, inspirada en el artículo 5 del tratado de la OTAN.

"Estamos al lado de Ucrania, apoyamos los esfuerzos de paz del presidente de los Estados Unidos y hemos sido llamados por nuestra contribución de propuestas diplomáticas", afirmó. EFE