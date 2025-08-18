Marash Kumbulla jugará cedido en el RCD Mallorca

El defensa albanés Marash Kumbulla jugará en el RCD Mallorca hasta final de temporada, después de que el club balear y la AS Roma hayan llegado a un acuerdo para su cesión.

El de Peschiera del Garda, de 25 años, regresa de esta manera a LaLiga EA Sports, que ya jugó el pasado curso en las filas del RCD Espanyol; durante su cesión en el conjunto perico disputó 36 partidos entre LaLiga y la Copa del Rey.

Antes, Kumbulla pasó por clubes italianos como el Hellas Verona y el Sassuolo. A pesar de haber nacido en Italia, es internacional absoluto con Albania, selección con la que ha disputado 24 partidos.

"Estoy muy contento de estar aquí. Hablé con el director -de Fútbol-, Pablo, y con el míster, y tienen mucha confianza en mí. Me hablaron mucho del proyecto que tiene el Mallorca y cuando me llamó el club, quise estar aquí lo más pronto posible. Quiero jugar el máximo de partidos posibles y ayudar al equipo a lograr lo máximo posible. Espero que todo vaya de la mejor manera", señaló en declaraciones facilitadas por la entidad bermellona.

También desveló su primera conversación con el técnico Jagoba Arrasate. "Con el míster hablamos de lo que quiere él como entrenador, del club, de la afición y de todo lo que es Mallorca. Me gustó mucho", dijo. "Con Vedat -Muriqi- hablamos cuando me lo encontré aquí, con el Espanyol. Tengo una buena relación con él y quiero verlo pronto", concluyó.