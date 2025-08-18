Los familiares de los rehenes convocan una nueva jornada de protestas para el domingo

Los familiares de los rehenes de la Franja de Gaza han convocado una nueva jornada de protestas para este domingo con el objetivo de presionar al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a que acepte un alto el fuego para facilitar el regreso a Israel de los secuestrados en el enclave por las milicias palestinas.

Bajo el lema 'Israel se para de nuevo', los seres queridos de los rehenes han informado de que se llevarán a cabo numerosas actividades durante todo el día en el marco de una jornada de huelga general que culminará con una gran manifestación en la ciudad de Tel Aviv.

El Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos también ha publicado una carta en redes sociales dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que le piden que haga todo lo posible para alcanzar un acuerdo en el enclave palestino.

"Ha hablado sobre terminar con las guerras y traer la paz. En medio de los esfuerzos para resolver el conflicto en Ucrania, le pedimos que tenga esa misma determinación para poner fin a esta pesadilla en Gaza. En este día histórico, está en una posición única para ser el líder que traiga la paz a ambos conflictos", reza la misiva enviada al magnate republicano.

El Foro de Familiares elevó las estimaciones de asistencia a las protestas celebradas durante el pasado fin de semana hasta el medio millón de personas en Tel Aviv, con un millón en total en otras concentraciones en otros puntos del país, cifras no confirmadas por las autoridades israelíes.