Líderes europeos llegan a la Casa Blanca para reunirse con Trump y apoyar a Zelenski

Washington, 18 ago (EFE).- Los líderes europeos y de la OTAN comenzaron a llegar este lunes a la Casa Blanca para un encuentro sin precedentes recientes con el presidente de EE.UU., Donald Trump, y mostrar su apoyo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que mantiene hoy también una importante reunión con el mandatario estadounidense para tratar de avanzar hacia un acuerdo de paz con Rusia.

El primero en llegar fue el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, seguido por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Keir Starmer, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Se prevé que le siga el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y que los últimos en llegar sean el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

Está previsto que Trump se reúna primero con Zelenski y que, tras un almuerzo con todos los líderes que acuden hoy a la Casa Blanca, el presidente estadounidense se reúna con todos los líderes europeos.

"Un gran día en la Casa Blanca. Nunca habíamos tenido a tantos líderes europeos juntos. ¡Un gran honor para Estados Unidos! ¿Vamos a ver cuáles van a ser los resultados", escribió Trump poco antes en su red social Truth Social.

Se prevé que durante la reúnion Trump transmita a Zelenski las condiciones propuestas para lograr la paz por el presidente ruso, Vladímir Putin, en el encuentro de Alaska del viernes, entre ellas la cesión de territorio ucraniano invadido por Rusia, una opción que se califica de inaceptable por parte de Kiev.

Otro de los asuntos claves a tratar con Zelenski son las posibles garantías de seguridad a Kiev, pero siempre fuera de la OTAN, como propone Trump, en línea con el Kremlin.

El viaje de los líderes europeos a la capital estadounidense para mostrar su apoyo a Zelenski se produce además después de que en febrero Trump acusara al presidente ucraniano durante una tensa reunión en la Casa Blanca de estar "jugando" con la posibilidad de desencadenar una III Guerra Mundial y de no agradecer lo suficiente el apoyo brindado por Washington.

Durante las horas previas a los encuentros con Zelenski y los líderes europeos, Trump escribió varios mensajes atacando a medios que han criticado su rol en las negociaciones para lograr la paz entre Rusia y Ucrania, especialmente después de que descartara la posibilidad de un alto el fuego preventivo tras su reunión con el pasado viernes en Alaska.

"He resuelto seis guerras en seis meses, una de ellas un posible desastre nuclear, y aun así tengo que leer y escuchar al Wall Street Journal y a muchos otros que realmente no tienen ni idea, diciéndome todo lo que estoy haciendo mal en el lío Rusia/Ucrania, que es la guerra del dormilón Joe Biden, no la mía. Solo estoy aquí para detenerla, no para continuarla", escribió en uno de esos mensajes.

"Sé exactamente lo que estoy haciendo y no necesito el consejo de quienes llevan años trabajando en todos estos conflictos y nunca pudieron hacer nada para detenerlos. Son gente 'estúpida', sin sentido común, inteligencia ni comprensión, y solo hacen que el actual desastre ruso/ucraniano sea más difícil de solucionar", añade el texto.

Trump insistió en que independientemente del resultado de las conversaciones de hoy, determinados medios, así como la oposición demócrata, lo criticará.

"Estoy totalmente convencido de que si Rusia alzara la mano y dijera: 'Nos rendimos, cedemos, nos rendimos, entregaremos a Ucrania y a los grandes Estados Unidos de América, el país más venerado, respetado y poderoso de todos los tiempos, Moscú y San Petersburgo, y todo lo que los rodea a mil millas de distancia', los medios de comunicación falsos y sus aliados demócratas dirían que este fue un día malo y humillante para Donald J. Trump", escribió en otro mensaje en Truth Social.

Washington, 18 ago (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, celebró este lunes una reunión con algunos líderes europeos como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente finlandés, Alexander Stubb, antes de su encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Zelenski mantuvo un encuentro en la embajada de Ucrania en Washington con los líderes europeos que viajaron hasta EE.UU. para dialogar con Trump sobre un posible acuerdo de paz con Rusia, después de que este se reuniera con el presidente ruso, Vladímir Putin, el pasado viernes en Alaska.

A las 10:30 hora local, el líder ucraniano se encontró con Von der Leyen y Stubb.

Poco después, llegó el primer ministro británico, Keir Starmer, y se espera que también puedan unirse el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Antes de verse con sus socios europeos, Zelenski se reunió con el enviado especial de EE.UU. para Ucrania y Rusia, Keith Kellogg.

"Hablamos sobre la situación en el campo de batalla y nuestras sólidas capacidades diplomáticas: las de Ucrania y las de toda Europa, junto con las de Estados Unidos. Solo se puede obligar a Rusia a firmar la paz mediante la fuerza, y el presidente Trump tiene esa fuerza. Tenemos que hacer todo lo posible para que se alcance la paz", escribió el ucraniano en un post en X tras la reunión.

Los líderes europeos viajaron a Washington para hacer un frente común junto a Zelenski para encontrar una solución justa al conflicto que ya se ha extendido por más de tres años.

A mediodía los europeos irán a la Casa Blanca y serán recibidos por Trump sobre las dos de la tarde para mantener una reunión multilateral. Antes, el republicano dialogará en un encuentro bilateral con el líder ucraniano.

Junto a Trump, estarán el vicepresidente JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles; el enviado especial, Steve Witkoff; y Kellogg.

Zelenski estará acompañado por su jefe de gabinete, Andriy Yerma, y por y Rustem Umerov, exministro de Defensa y actual jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania.

El viaje de los líderes europeos a la capital estadounidense para mostrar su apoyo a Zelenski se produce después de que en febrero Trump acusara al presidente ucraniano durante una tensa reunión en la Casa Blanca de estar "jugando" con la posibilidad de desencadenar una III Guerra Mundial y de no agradecer lo suficiente el apoyo brindado por Washington.

Por su parte, los líderes de la Unión Europea ya han avanzado que este martes celebrarán un cumbre virtual en la que se expondrán los detalles de las diferentes reuniones que se mantengan en Washington.