La UE ha coordinado ayuda de siete países europeos para extinción de incendios en España

Bruselas, 18 ago (EFE).- La Unión Europea ha movilizado en los últimos cinco días aviones, helicópteros y equipos sobre el terreno de Francia, Italia, Alemania, Eslovaquia, República Checa, Finlandia y Países Bajos para ayudar a combatir los incendios forestales en diferentes comunidades autónomas en toda España.

Según informó este lunes la dirección general de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, España ha recibido cuatro aviones de Francia e Italia, cuatro helicópteros de Eslovaquia, República Checa y Países Bajos y equipos sobre el terreno de Francia, Alemania y Finlandia.

La ayuda de estos países llega coordinada por la Comisión Europea a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, que el Gobierno español solicitó el pasado miércoles de cara a cooperar en la extinción de los incendios que afectan especialmente a Galicia, Castilla y León y Extremadura.

A través del mismo mecanismo se había previsto ya el preposicionamiento en España de un equipo de veinte bomberos estonios que se sumarán a las tareas de extinción entre este sábado y el próximo 31 de agosto.

Una portavoz del Ejecutivo comunitario señaló además que este mismo lunes se ha desplazado a España un oficial de enlace del Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (ERCC), el órgano tras el Mecanismo de Protección Civil, quien estará en España durante seis días para apoyar la coordinación entre las autoridades y los equipos sobre el terreno.

La Comisión Europea ha activado además su sistema de satélites Copernicus para ayudar a mapear el terreno afectado por los incendios forestales activos en diferentes puntos del territorio español, que ya han acabado con la vida de tres personas y quemado cientos de miles de hectáreas.

Según datos de la Comisión Europea, el Mecanismo Europeo de Protección Civil se ha activado 17 veces por diferentes países en la actual temporada de incendios aún en marcha, superando las 16 a las que se llegó en la temporada completa en 2024. EFE