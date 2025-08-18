La UE ha coordinado ayuda de seis países europeos para la extinción de incendios en España

Bruselas, 18 ago (EFE).- La Unión Europea ha movilizado en los últimos cinco días aviones, helicópteros y equipos sobre el terreno de Francia, Italia, Alemania, Eslovaquia, República Checa y Países Bajos para ayudar a combatir los incendios forestales en diferentes comunidades autónomas en toda España.

Según informó este lunes la dirección general de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, España ha recibido cuatro aviones de Francia e Italia, cuatro helicópteros de Eslovaquia, República Checa y Países Bajos y equipos sobre el terreno de Francia y Alemania.

La ayuda de estos países llega coordinada por la Comisión Europea a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, que el Gobierno español solicitó el pasado miércoles de cara a cooperar en la extinción de los incendios que afectan especialmente a Galicia, Castilla y León y Extremadura.

La Comisión Europea ha activado además su sistema de satélites Copernicus para ayudar a mapear el terreno afectado por los incendios forestales activos en diferentes puntos del territorio español, que ya han acabado con la vida de tres personas y quemado cientos de miles de hectáreas.

Según datos de la Comisión Europea, el Mecanismo Europeo de Protección Civil se ha activado 16 veces por diferentes países en la actual temporada de incendios e iguala ya las cifras a las que se llegaron en la temporada completa en 2024. EFE