La Guardia Civil busca a un hombre de 34 años en Los Lagos del Serrano

Por Newsroom Infobae

Un equipo de la Guardia Civil está buscando a un varón, de 34 años y de origen colombiano, en Los Lagos del Serrano, en el término sevillano de Guillena, que podría haberse ahogado este pasado domingo.

Según confirman fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, a las 17,00 horas de este domingo, un familiar avisó a los servicios de emergencias de que un varón de 34 años se había metido en el agua y no había salido.

Los miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil están realizando batidas en la zona junto con el servicio de seguridad ciudadana.

