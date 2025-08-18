La flota de The Ocean Race Europe se comprime camino de Portugal

La flota de The Ocean Race Europe ha quedado comprimida cerca de la isla de Ouessant (Francia) en apenas unas pocas millas camino de Oporto, a donde se espera que lleguen los siete equipos el miércoles, todo en plena segunda etapa hacia Cartagena.

Los barcos salieron de Portsmouth (Reino Unido) a gran velocidad, pero el viento se paró en seco frente a Ouessant. Tras estirarse hasta casi 40 millas de diferencia entre cabeza y cola en el Canal, la flota se comprimió cuando el viento colapsó. El domingo, el 'Biotherm' volvió a demostrar su rapidez, logrando el máximo de puntos en el puerta de paso puntuable de los Needles, con el 'Paprec Arkéa' muy cerca logrando sumar el punto adicional.

"Elegimos una vela diferente a la de algunos de nuestros competidores, pero escogimos la correcta y el barco fue muy rápido por el Solent. Todo salió bien para llegar a la puerta de dos puntos, máxima puntuación. Era exactamente lo que necesitábamos", indicó Sam Goodchild, del 'Biotherm'.

Una vez libres de la Isla de Wight, la velocidad se disparó, con el grupo de cabeza superando los 20 nudos al caer la noche. Sin embargo, todo cambió radicalmente en el extremo noroeste de Bretaña, donde los vientos del este dieron paso a una zona de transición con apenas unos pocos nudos.

El 'Paprec Arkéa' intentó colarse por el estrecho canal de marea de Ouessant, pero la falta de viento les pasar de liderar la flota a caer al grupo perseguidor. 'Biotherm', 'Team Malizia' y 'Be Water Positive' optaron por la ruta norte, con los primeros liderando. Por la mañana, apenas 15 horas después de dejar Portsmouth, los siete IMOCA volvían a navegar prácticamente lado a lado.

A media mañana, la flota logró cruzar la transición, con el noroeste volviendo a llenar las velas. En el Cabo Fisterra, se esperan fuertes vientos del noroeste que catapultarán a la flota por la costa portuguesa hasta Oporto, donde habrá puntos completos en juego en el 'fly-by'. La última previsión sitúa a los líderes llegando durante el miércoles, aunque una bajada más rápida podría adelantar la llegada.

A las 14.00 hora peninsular española, 'Team Malizia', 'Biotherm' y 'Holcim-PRB' lideraban el grupo navegando a casi 20 nudos con 13 de viento. Apenas ocho millas separaban al primero del último, con 'Team AMAALA' cerrando la flota.