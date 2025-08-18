La FIBA sitúa a Serbia como favorita para ganar el Eurobasket

Redacción deportes, 18 ago (EFE).- La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), principal organizadora del Eurobasket, ha actualizado por tercera vez sus pronósticos sobre el equipo que se alzará con el título: Serbia es la principal favorita para ganar este torneo.

Según publicó este lunes en su web, la FIBA sitúa en sus previsiones a Serbia como principal favorita al título del torneo que se disputará del 27 de agosto al 14 de septiembre en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia, seguida de Alemania, segunda, y Francia -subcampeona olímpica-, tercera.

El top-10 lo componen Lituania, en cuarta posición tras escalar cinco puestos desde la anterior proyección; Letonia, que continúa como quinta favorita; Italia, sexta, tras subir también cinco posiciones; Turquía, séptima tras caer tres puestos; Grecia, octava tras perder dos posiciones; Finlandia, novena tras ascender un puesto; y Eslovenia, que baja hasta el décimo lugar después de estar en el séptimo.

Mientras tanto, este nuevo pronóstico publicado sitúa a España en undécimo lugar, frente al octavo que tenía anteriormente, debido a las múltiples de ausencias en el equipo entrenado por Sergio Scariolo, que ha perdido tres de los cuatro partidos de preparación disputados este verano, ante Francia, por dos ocasiones, y Portugal, y ante las bajas confirmadas de jugadores como Lorenzo Brown, Alberto Abalde, Usman Garuba, Hugo González o Álex Abrines.

A la espera de la evolución de los lesionados Alberto Díaz y Santi Aldama, el cual la FIBA prevé que esté listo para la cita europea, la organización argumenta que aunque "nunca" debería situarse a España fuera del top-10 de cualquier competición de cualquier deporte, pero que las ausencias y los malos resultados en la fase de preparación hacen que baje tres puestos en relación a los últimos pronósticos.

En esta tercera lista de pronósticos elaborados por la FIBA, basados en opiniones "totalmente subjetivas", vuelve a aparecer Chipre, uno de los países anfitriones, en el último puesto como selección con menos posibilidades de hacerse con el campeonato. EFE