La empresa guipuzcoana Wavegarden abre su primer parque de surf en Estados Unidos

La empresa guipuzcoana Wavegarden ha abierto su primer parque de surf en Estados Unidos, Atlantic Park, operado por la firma americana Beach Street Development. Ubicado en un entorno urbano en Virginia Beach, la laguna de surf con tecnología Wavegarden Cove abrió al público el pasado día 16 de agosto.

"Virginia Beach es el lugar perfecto para estrenar nuestro primer Wavegarden Cove en los Estados Unidos", ha explicado Fernando Odriozola, CCO de Wavegarden, quien ha señalado que "tiene una fuerte comunidad de surf y un alto volumen de visitantes, y lo único que faltaba eran buenas olas".

La instalación cuenta con "un Wavegarden Cove de 46 módulos capaz de generar hasta 1.000 olas por hora y un Wave Menu con más de 25 tipos de olas diferentes", han explicado desde la compañía vasca.

Los surfistas profesionales de la Costa Este Cam Richards, Michael Dunphy, Mason Barnes y Blayr Barton han probado las instalaciones. "El problema de las condiciones inconsistentes para surfear en la Costa Este se acaba de solucionar", ha destacado Richards.

Las sesiones de 55 minutos de Atlantic Park Surf estarán disponibles durante todo el año, con horarios que variarán según la temporada, y podrán surfear hasta 40 personas simultáneamente por sesión.

Wavegarden cuenta actualmente con 12 instalaciones operativas en todo el mundo, y próximamente se abrirán dos más en los Estados Unidos con el mismo desarrollador, Beach Street Development. DSRT SURF en Palm Desert (California) tiene prevista su apertura para 2026, y HTX Surf en Houston (Texas) está actualmente en desarrollo.

