Israel expulsa a los representantes australianos ante la Autoridad Palestina

Por Newsroom Infobae

El Gobierno de Israel ha anunciado la retirada de los visados a los representantes diplomáticos de Australia ante la Autoridad Palestina como represalia por la decisión del Ejecutivo australiano de reconocer el Estado palestino y de impedir la entrada de un político ultraderechista israelí.

Horas después de que el Gobierno de Australia confirmase que no permitiría la entrada de Simcha Rothman por difundir "mensajes de odio" contra los palestinos, el jefe de la diplomacia israelí, Gideon Saar, ha confirmado que no se quedarán de brazos cruzados.

Así, el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu ha notificado al embajador australiano que no permitirán la entrada del personal diplomático que sirve de enlace con la Autoridad Palestina y que revisarán "al detalle" cualquier futura petición de visados por parte de autoridades de Australia.

"Mientras el antisemitismo se extiende en Australia, (...) el Gobierno elige alentarlo con acusaciones falsas, como si la visita de dirigentes israelíes fuese a perturbar el orden público y a perjudicar a la población musulmana", ha señalado en su cuenta de la red social X.

Saar ha tachado de "vergonzosas" e "inaceptables" las últimas medidas adoptadas por el Ejecutivo de Anthony Albanese, que la semana pasada anunció que se sumaría a otros países como Francia y Reino Unido para intentar dar en septiembre un impulso político al reconocimiento global del Estado palestino.

EuropaPress

