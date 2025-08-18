Interior coordina medios autonómicos procedentes de seis CCAA destinados a la lucha contra el fuego

El Ministerio del Interior está coordinando medios autonómicos destinados a apagar los incendios forestales procedentes de un total de seis comunidades autónomas (CCAA), según informan fuentes del Ejecutivo. En concreto, estas CCAA son Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana.

En concreto, el Departamento de Fernando Grande-Marlaska coordina a cuatro aviones, siete helicópteros, seis equipos de bomberos, siete vehículos de autobomba, dos equipos de drones, un 'bulldozer' y un equipo de ingeniería. A su vez, también tiene a más de 5.000 agentes de Guardia Civil movilizados y más de 375 efectivos de Policía Nacional desplegados en coordinación con medios de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Además, desde MITECO hay 56 medios aéreos desplegados, diez Brigadas BRIF helitransportadas (lo que equivale a más de 500 efectivos), cuatro equipos EPRIF de prevención integral, siete Unidades Móviles de Análisis y Planificación (UMAP) , así como el despliegue invernal permanente: once medios aéreos, cinco brigadas helitransportadas y tres unidades de análisis.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa tiene desplegados a "más de 1.400 militares" de la Unidad Militar de Emergencias (UME) "en ataque directo" contra el fuego, hasta 2.000 en misiones de apoyo y 450 medios activados.

A esto hay que sumar el personal especializado del Ejército del Aire que está trabajando en apoyo a hidroaviones (cinco pilotos para descargas de agua, mecánicos y copilotos); los 500 militares activados del Ejército de Tierra, 25 analistas y personal de apoyo activado 24 horas; y los 100 militares de la Armada que están operando. Además, también hay un batallón de helicópteros desplegado con 150 efectivos y ocho aparatos, así como tres Chinook de transporte en prealerta.

"EL MAYOR CONTINGENTE DE AYUDA INTERNACIONAL DE LA HISTORIA"

Fuentes del Gobierno han recalcado que España va a recibir "el mayor contingente de ayuda internacional de la historia" a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil para hacer frente a la ola de incendios que asola España.

Así, ha indicado que este martes llega un helicóptero BlackHawk con capacidad 3.400 litros (l) desde Eslovaquia a Pinofranqueado (Cáceres) para operar en el incendio de Jarilla (Cáceres). Además, este martes aterrizará en la base de Matacán (Salamanca) otro medio aéreo del RescEU desde República Checa que trabajará en los incendios entre Castilla y León y Galicia.

Asimismo, 66 bomberos alemanes operarán con 21 vehículos en el incendio de Jarilla (Cáceres). A su vez, 30 bomberos finlandeses ayudarán a apagar los fuegos en Galicia. En este marco, un oficial de enlace del Mecanismo Europeo de Protección Civil contribuirá a la coordinación de medios frente a los incendios forestales.

Estos medios se suman a los dos aviones Canadair franceses queoperaron el miércoles y el jueves en Galicia y un equipo de 100 bomberos forestales de esa nacionalidad trabaja con dos equipos en León y Ourense. Italia ha aportado otros dos Canadair con capacidad de 5.500 litros, que ayudan a apagar los incendios de León desde el miércoles desde base de Matacán (Salamanca).

A su vez, un equipo de reconocimiento llegó ayer desde Países Bajos y operan desde hoy dos helicópteros Chinook con capacidad hasta 7.000 litros desde la base de Virgen del Camino (León).