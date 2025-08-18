HP actualiza su catálogo 'gaming' con los sobremesa MAX 45L y OMEN 35L Stealth Edition

HP ha presentado la evolución de su ecosistema 'gaming' de la mano de sus nuevos ordenadores de sobremesa OMEN MAX 45L y OMEN 35L Stealth Edition, y de los auriculares y micrófonos de la marca HyperX, en los que refuerza el rendimiento con inteligencia artificial.

Los jugadores de ordenado esperan de su equipo un rendimiento más inteligente y configuraciones más expresivas. El 85 por ciento de los jugadores afirma que una alta velocidad de fotogramas por segundo (FPS) es extremadamente importante para su experiencia, mientras que el 76 por ciento se inclina más por comprar marcas que ofrecen opciones personalizadas, según datos compartidos por HP.

"Los jugadores esperan algo más que potencia bruta. Quieren equipos que se adapten a su forma de jugar", ha afirmado Pablo Ugarte, director general de Sistemas Personales de HP Iberia.

Aunque el 96 por ciento de los jugadores afirma que maximizar el rendimiento es importante, solo el 28 por ciento considera que el rendimiento actual de su PC es el adecuado para jugar.

HP dirige el ordenador de sobremesa OMEN MAX 45L a jugadores que buscan "un rendimiento de primer nivel, un control total y una capacidad de actualización sencilla". Lo ha dotado con procesadores AMD hasta Ryzen 9 9950X3D y con una tarjeta gráfica Nvidia GeForce hasta RTX 5090.

El sistema de refrigeración utiliza la tecnología patentada OMEN Cryo Chamber, que aspira aire frío del exterior del chasis para aislar y refrigerar la CPU, lo que logra reducir 7,5°C la temperatura. También contribuye el rediseño del chasis, que incorpora patas elevadas, rejillas de ventilación inferiores abiertas y ranuras PCI ventiladas, lo que mejora la refrigeración de la GPU hasta en 2°C.

Por su parte, el ordenador 'gaming' de sobremesa OMEN 35L se dirige a jugadores que además de rendimiento buscan diseños flexibles que se adapten a su estilo. Este equipo integra un procesador AMD Ryzen 9 9950X3D5 y una tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 5090.

Tanto OMEN MAX 45L como OMEN 35L disponen de la misma fuente de alimentación modular de 1200 vatios, como apuntan desde HP en una nota de prensa. OMEN 35L está disponible también con un diseño totalmente negro y sin iluminación RGB: Stealth Edition, que llegará al mercado en septiembre, con un precio inicial de 2.299 euros. OMEN MAX 45L estará disponible en diciembre a un precio inicial de 3.099 euros.

Por otra parte, OMEN AI ofrece optimización del rendimiento, la temperatura y la energía en tiempo real con un solo clic, para que los jugadores puedan centrarse en el juego y no en la configuración. Está integrado en OMEN Gaming Hub y disponible en los sistemas OMEN y en determinados sistemas HyperX.

AURICULARES Y MICRÓFONOS DE HYPERX

HP también ha presentado los accesorios de la marca HyperX, diseñados para soportar sesiones de juego prolongadas, como los auriculares Cloud Alpha 2 Wireless, que introducen la primera estación base RGB reprogramable de HP en unos auriculares gaming inalámbricos.

Este dispositivo admite hasta 250 horas de batería en modo 2,4 GHz y permite mantener la conexión con conexiones inalámbricas simultáneas entre un ordenador 'gaming' y un teléfono. Integra controladores de doble cámara de 53mm y un perfil acústico refinado para un audio envolvente y con baja distorsión.

Por su parte, los nuevos HyperX Cloud Flight 2 ofrecen una experiencia de personalización dinámica con paneles RGB completos, placas de auriculares extraíbles y una batería de larga duración, ya sea en PC, PlayStation o dispositivos móviles.

Los auriculares Cloud Alpha 2 Wireless y Cloud Flight 2 estarán disponibles en noviembre, a un precio inicial de 299,99 euros y 129,99 euros, respectivamente.

La gama de HyperX incluye el micrófono HyperX FlipCast, compatible con conectividad USB y XLR, lo que permite grabar de múltiples formas en un formato listo para el estudio y con un sonido con calidad profesional.

Para completar la gama, el micrófono HyperX SoloCast 2 cuenta con una montura antivibraciones integrada, un filtro antipop de espuma y controles mejorados por 'software'.

HP ha informado de que FlipCast llegará al mercado en octubre, con un precio inicial de 229,99 euros. Antes, en septiembre, podrá encontrarse SoloCast 2, a partir de 59,99 euros.