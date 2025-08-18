Agencias

Hallan el cadáver del hombre desaparecido en Los Lagos del Serrano cuando se bañaba

Newsroom Infobae

Un equipo de la Guardia Civil ha localizado este lunes a primera hora de la mañana el cuerpo de un varón, cuyas características coinciden con las del hombre, de 34 años y de origen colombiano, que desapareció este domingo en Los Lagos del Serrano, en el término sevillano de Guillena, cuando se bañaba.

Según confirman fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, a las 17,00 horas de este domingo, un familiar avisó a los servicios de emergencias de que un varón de 34 años se había metido en el agua y no había salido. La autopsia que se le practicará al cadáver determinará las causas de la muerte.

Los miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil han estado realizando las batidas en la zona junto con el servicio de seguridad ciudadana y a primera hora de este lunes han localizado un cuerpo que coincide con las características del desaparecido.

EuropaPress

