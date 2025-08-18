Galaxy Buds3 FE ofrece diseño, rendimiento del sonido e IA a un precio asequible

Samsung ha presentado Galaxy Buds3 FE, una nueva edición de sus auriculares inalámbricos de tipo botón que reúne las características esenciales favoritas de los seguidores de la marca e integra la inteligencia de Galaxy AI.

La última incorporación a la gama Galaxy Buds ha sido diseñada para ofrecer funciones premium a un precio asequible, con el enfoque puesto en el diseño, el rendimiento del sonido y las funciones de inteligencia artificial (IA).

Galaxy Buds3 FE disponen de un altavoz más grande para ofrecer "un sonido rico y potente con graves profundos y nítidos", y reducir el ruido ambiente con la tecnología de cancelación de ruido activa, como ha informado la compañía en una nota de prensa.

Los micrófonos se han orientado hacia la boca del usuario y con ayuda de un modelo de aprendizaje automático, la tecnología Crystal Clear Call aísla la voz para que esta se escuche con claridad durante las llamadas, incluso en entornos ruidosos.

Este dispositivo mantiene el diseño 'Blade', con la patilla alargada del auricular, que permite seleccionar opciones de configuración o controlar el volumen con solo pellizcarla. Cuenta, además, con un botón para facilitar el emparejamiento y utiliza la tecnología Auto Switch, para detectar la actividad de audio y transferir la conexión de forma fluida para poder escuchar sin interrupciones en todos los dispositivos Galaxy.

Buds3 FE también incluye funciones inteligentes de la mano de Galaxy AI y habilitan un uso en manos libres a través del comando de voz 'Hey, Google'.

Samsung ha confirmado que los auriculares Galaxy Buds3 FE estarán disponibles a partir del 5 de septiembre.