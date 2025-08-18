Agencias

Fundacion Mapfre celebra mañana el Día Mundial de la Fotografía con la entrada gratuita a sus exposiciones en Madrid

La Fundacion Mapfre celebra este martes 19 de agosto el Día Mundial de la Fotografía con la entrada gratuita a las exposiciones de su sede en Madrid, situada en el Paseo de Recoletos, 23, según ha informado la Fundación en un comunicado.

Hasta el 24 de agosto, pueden visitarse las muestras 'José Guerrero. A propósito del paisaje' y 'Felipe Romero Beltrán. Bravo' y 'Nicholas Nixon. Las hermanas Brown (1975-2022)', de los fotógrafos José Guerrero y Felipe Romero Beltrán, que han realizado una investigación sobre el paisaje, desde distintos puntos de vista.

El primero concibe el paisaje como una entidad activa y dinámica, donde lo sociopolítico, lo cultural y el imaginario colectivo se entrelazan. Por su parte, Beltrán aborda un punto intermedio entre lo artístico y lo documental muestra una realidad de un territorio y sus habitantes marcados por la frontera. En cualquier caso, ambos revelan cómo el entorno refleja y transforma la experiencia humana.

Por su parte, Nicholas Nixon con su serie 'Las hermanas Brown' revela el pulso del tiempo a través del envejecimiento, las transformaciones emocionales y la permanencia de los lazos familiares. A través de una estructura constante y una mirada profundamente empática, Nixon construye un relato visual sobre la intimidad y los vínculos afectivos.

Todas estas exposiciones forman parte de la sección oficial del Festival PHotoESPAÑA.

