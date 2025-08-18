Agencias

Facua pide sancionar a las empresas que se lucran con el 'spam' telefónico e indemnizar a los afectados

Por Newsroom Infobae

Guardar

La organización de consumidores Facua ha reclamado este lunes al Gobierno nuevos cambios regulatorios para sancionar a las empresas de telecos y de energía que se lucran de las llamadas telefónicas no deseadas y para indemnizar a los usuarios afectados.

Pese a que desde el pasado mes de marzo los operadores de telecomunicaciones han bloqueado más de 50 millones de llamadas y mensajes de texto fraudulentos, según los datos facilitados hoy mismo por el ministro Óscar López, Facua denuncia que multitud de consumidores continúan recibiendo llamadas comerciales no solicitadas prácticamente a diario.

Ello se debe, expone Facua, a que el plan contra las estafas telefónicas del Gobierno no incluyó el bloqueo de este tipo de comunicaciones desde las numeraciones fijas con prefijo geográfico.

Así, para Facua, las medidas del plan resultan "claramente insuficientes" y ha de ampliarse el bloqueo "a todo tipo de llamadas", pues las numeraciones fijas con prefijo nacional se han convertido "en un gran coladero de fraudes".

"El propio ministro ha admitido que tras la entrada en vigor del plan, los estafadores están usando llamadas con prefijos nacionales para sus prácticas fraudulentas ante la imposibilidad de hacerlo con numeración móvil", señala Facua.

Por ello, la organización de consumidores insiste en la necesidad de ampliar el actual plan para bloquear también las llamadas 'spam' desde numeraciones fijas con prefijo geográfico. "Desde 2023, todas las llamadas comerciales no pedidas expresamente están prohibidas, aunque en la práctica, se han seguido produciendo tanto o más como se producían con anterioridad", critica Facua.

Además, la asociación considera fundamental que desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se impulse un cambio regulatorio para obligar a las empresas beneficiarias de altas a través de llamadas comerciales a informar al usuario de que, si no fue realizada o solicitada expresamente por él, tendría derecho a una indemnización económica al tratarse de 'spam' telefónico.

Para Facua, es necesario que todas las empresas beneficiarias de altas telefónicas tengan que garantizar que, en la grabación de la llamada, el usuario no sólo acepta unas condiciones concretas del servicio, sino que además tenga que indicar que ha realizado él la llamada o que pidió expresamente que se la hicieran.

"Si dicha información no aparece en la grabación, el contrato no sería válido y las empresas que los procesen estarían incurriendo en una infracción de consumo que derivaría en sanción al ser denunciada", reclama Facua.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Gloria Camila, implacable con Kiko Jiménez ante su 'desaparición' tras salir a la luz su crisis con Sofía Suescun

Gloria Camila, implacable con Kiko

La Fiscalía noruega acusa al hijo de la princesa Mette-Marit de cuatro violaciones

Más de treinta cargos pesan sobre Marius Borg Høiby, entre ellos graves agresiones sexuales y violencia hacia exparejas, según la acusación presentada en Oslo, mientras la fiscalía asegura que su parentesco real no modificará la sentencia

Infobae

Cari Lapique recuerda emocionada a Carlos Goyanes a pocos días del primer aniversario de muerte de su hija Caritina

Cari Lapique recuerda emocionada a

Sofía Suescun y Kiko Jiménez 'controlan' a la prensa con un dron mientras cobran fuerza los rumores de infidelidad

Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Maite Galdeano disfruta del verano en buena compañía ajena a la supuesta infidelidad Sofía Suescun a Kiko Jiménez

Maite Galdeano disfruta del verano