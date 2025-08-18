Agencias

El narcotraficante 'Mayo' Zambada se declarará culpable la próxima semana

La defensa del líder del cártel de Sinaloa notificó ante el tribunal que modificará su posición legal el 25 de agosto, día clave en el proceso tras ser capturado junto a Ovidio Guzmán el año pasado en Texas

Por Newsroom Infobae

Guardar

Nueva York, 18 ago (EFE).- El narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada cambiará su declaración de no culpabilidad previa ante el juez Brian M. Cogan el 25 de agosto en una corte de Nueva York, según informó este lunes en una notificación judicial.

El documento judicial no indica más detalles sobre el cambio de declaración Zambada, uno de los narcos más buscados de México y que fue atrapado en julio del año pasado junto a Ovidio Guzmán (hijo de 'El Chapo' Guzmán) tras aterrizar juntos en un misterioso vuelo llegado a El Paso (Texas). EFE

Temas Relacionados

Ismael ZambadaNarcotráficoOvidio GuzmánBrian M. CoganMéxicoNueva YorkJuicioEFEEl PasoCártel de Sinaloa

Últimas Noticias

Cari Lapique recuerda emocionada a Carlos Goyanes a pocos días del primer aniversario de muerte de su hija Caritina

Cari Lapique recuerda emocionada a

Sofía Suescun y Kiko Jiménez 'controlan' a la prensa con un dron mientras cobran fuerza los rumores de infidelidad

Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Maite Galdeano disfruta del verano en buena compañía ajena a la supuesta infidelidad Sofía Suescun a Kiko Jiménez

Maite Galdeano disfruta del verano

Valeri, examante de Álvaro Muñoz Escassi, víctíma de una brutal agresión en su propia casa

Valeri, examante de Álvaro Muñoz

Isa Pantoja actualiza su estado anímico dos meses después de dar a luz: "La clave ha sido darme mi tiempo"

Infobae