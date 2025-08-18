El narcotraficante 'Mayo' Zambada se declarará culpable la próxima semana

Nueva York, 18 ago (EFE).- El narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada cambiará su declaración de no culpabilidad previa ante el juez Brian M. Cogan el 25 de agosto en una corte de Nueva York, según informó este lunes en una notificación judicial.

El documento judicial no indica más detalles sobre el cambio de declaración Zambada, uno de los narcos más buscados de México y que fue atrapado en julio del año pasado junto a Ovidio Guzmán (hijo de 'El Chapo' Guzmán) tras aterrizar juntos en un misterioso vuelo llegado a El Paso (Texas). EFE