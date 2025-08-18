El delantero azulgrana Lewandowski se une al grupo y apunta al Levante

El delantero del FC Barcelona Robert Lewandowski participó con el resto de sus compañeros en el entrenamiento de este domingo, después de perderse el día anterior el debut en LaLiga EA Sports, con lo que apunta a la segunda jornada contra el Levante.

El polaco fue la buena noticia del día después del triunfo contra el Mallorca en Son Moix (0-3). El cuadro de Hansi Flick realizó una sesión de recuperación y 'Lewy' se unión al grupo, mientras termina de recuperarse de unas molestias musculares que empezó a sufrir la semana pasada en el bíceps femoral del muslo izquierdo.

Lewandowski se perdió el Trofeu Joan Gamper y, este sábado, no pudo estar en el inicio liguero en Mallorca. Sin embargo, el delantero polaco parece que estará listo para el partido contra el Levante, el día 23 a las 21.30, ya en dinámica de equipo y con una semana por delante para terminar de recuperarse.