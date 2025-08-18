Agencias

EEUU sanciona a cuatro costarricenses vinculados al tráfico de drogas

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Gobierno estadounidense ha incluido este lunes en su lista negra de sanciones a cuatro ciudadanos de Costa Rica a los que vincula con el tráfico de drogas, entre ellos el exministro Celso Gamboa, detenido en junio y pendiente de extradición a Estados Unidos.

Junto a Gamboa, también ha sido castigado el narcotraficante Edwin López Vega, conocido por el alias de 'Pecho de Rata', así como Alejandro James Wilson y Alejandro Arias Monge, todos ellos vinculados al tráfico de cocaína.

"Los cárteles de la droga envenenan a los estadounidenses y hacen que nuestras comunidades sean más peligrosas mediante el tráfico de cocaína, vinculado a menudo al de fentanilo", ha denunciado el secretario del Tesoro adjunto para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, en un comunicado.

Las autoridades estadounidenses estiman que la cocaína se cobró más de 22.000 vidas por sobredosis en los doce meses previos a octubre de 2024.

El Departamento del Tesoro ha señalado también en esta última batería de medidas a un bufete de abogados, Bufete Celso Gamboa & Asociados, y a un club de fútbol de segunda división, el Limón Black Star, por servir presuntamente a Gamboa para blanquear el dinero procedente de actividades delictivas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Gloria Camila, implacable con Kiko Jiménez ante su 'desaparición' tras salir a la luz su crisis con Sofía Suescun

Gloria Camila, implacable con Kiko

Cari Lapique recuerda emocionada a Carlos Goyanes a pocos días del primer aniversario de muerte de su hija Caritina

Cari Lapique recuerda emocionada a

México celebra firma de acuerdo trilateral con Belice y Guatemala para proteger Selva Maya

Infobae

Sofía Suescun y Kiko Jiménez 'controlan' a la prensa con un dron mientras cobran fuerza los rumores de infidelidad

Sofía Suescun y Kiko Jiménez

La FIBA sitúa a Serbia como favorita para ganar el Eurobasket

Infobae