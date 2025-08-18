Agencias

Ecuador felicita a Bolivia por su jornada electoral y espera seguir estrechando relaciones

El Ejecutivo de Quito remarcó el clima cívico que prevaleció en los comicios bolivianos, elogió la participación ciudadana y reafirmó su interés por mantener la cooperación y el acercamiento diplomático tras la histórica salida del MAS del poder

Por Newsroom Infobae

Quito, 18 ago (EFE).- El Gobierno de Ecuador felicitó a Bolivia por la jornada de elecciones celebrada este domingo, donde el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido fundado por el expresidente Evo Morales, dejará de gobernar dos décadas en el poder, al pasar a la segunda vuelta los candidatos presidenciales Rodrigo Paz Pereira y Jorge 'Tuto' Quiroga.

A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo ecuatoriano destacó que los comicios de Bolivia se hayan celebrado en "un ambiente de orden, civismo y amplia participación ciudadana".

"El Gobierno del presidente Daniel Noboa ratifica su disposición de continuar estrechando las cordiales relaciones de amistad y cooperación entre ambos países", concluyó la Cancillería ecuatoriana.

Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quedó en primer lugar en los comicios al obtener el 32,14 % de votos válidos, según el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y tras computar el 95,41 % de las actas.

Por su parte, el expresidente Quiroga (2001-2002), de Alianza Libre, alcanzó 26,81 % de los votos, según estos datos que son preliminares y "no reemplazan" los resultados del cómputo oficial, de acuerdo al mismo TSE. EFE

