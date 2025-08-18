Carlos Alcaraz conquista Cincinnati por la retirada de Sinner

El tenista español Carlos Alcaraz se ha hecho con el título en el torneo de Cincinnati (Estados Unidos), séptimo ATP Masters 1.000 de la temporada, después de que el italiano Jannik Sinner se retirase por problemas físicos durante el primer set (5-0) de la final de este lunes, que sirve al murciano el trofeo número 22 de su carrera en el circuito y allana su camino para acabar el US Open como número uno del mundo.

De esta manera, Alcaraz alza su tercer título de Masters 1.000 del año, tras los de Montecarlo y Roma, y el quinto entorchado de 2025, un curso en el que también se ha proclamado campeón de Roland Garros y de Queen's.

La sexta final entre ambos, que se veían las caras por cuarta vez en apenas tres meses, no ofreció la épica a la que acostumbran, y se dejó sentir desde el primer minuto. A las primeras de cambio, el de El Palmar rompió el servicio de su rival con un juego en blanco, y confirmó la rotura en su primer saque.

Las alarmas saltaron en Ohio cuando en el tercer juego 'Carlitos' selló un nuevo 'break', antes de plantarse con un sorprendente 5-0 en apenas 23 minutos. Visiblemente afectado, el número uno del mundo habló con los médicos y posteriormente comunicó que no seguiría jugando.

"Siento decepcionaros. Desde ayer no me sentía bien, pensé que mejoraría durante la noche, pero empecé a sentirme peor. Traté de salir a pista y jugar el partido, pero no pude manejarlo", señaló Sinner tras el encuentro.

Alcaraz lamentó lo ocurrido con Sinner. "Lo siento, entiendo cómo te sientes ahora mismo. Como he dicho muchas veces, eres un campeón. Estoy seguro de que volverás mejor, incluso más fuerte, siempre lo haces, y eso es lo que hace un verdadero campeón", apuntó.

Con este triunfo, que corta la racha de 26 victorias de Sinner en pistas rápidas, el número dos del mundo llega a los 22 títulos en el ATP Tour y a ocho ATP Masters 1.000. Además, el título enciende la lucha por el número uno en el US Open; cuando se inicie el cuadro principal del último 'Grand Slam' de la temporada, Alcaraz será el número uno del ranking en vivo y tendrá muchas opciones de desplazar al italiano de la cima en Flushing Meadows.

El murciano tiene tres opciones de acabar el último 'grande' del año en lo más alto del ranking: ganando el título; llegando a la final y que Sinner no alce el trofeo; o llegando a semifinales y que el italiano no alcance la final.