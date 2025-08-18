Cari Lapique recuerda emocionada a Carlos Goyanes a pocos días del primer aniversario de muerte de su hija Caritina

Cari Lapique está viviendo el que sin duda es uno de los veranos más complicados y dolorosos de su vida. Hace justo un año, el 7 de agosto de 2024, la socialité perdía a su marido Carlos Goyanes a causa de un infarto mientras disfrutaban de sus vacaciones familiares en su residencia de Marbella. Y tan solo 19 días después -el 26 de agosto- y cuando todavía estaba asimilando la muerte de su gran amor, era su hija mayor, Caritina Goyanes, la que fallecía repentinamente a los 46 años a causa de un fallo cardíaco, dejando a toda la familia completamente devastada.

Sobreponiéndose a la tristeza y sacando fuerzas de flaqueza en su primer verano sin dos de sus grandes pilares, Cari se ha refugiado en su otra hija, Carla Goyanes, en su hermana Myriam Lapique, y en sus cinco nietos -Pedro, MiniCari, Carlos, Santi y Beltrán-, su gran consuelo en estos durísimos momentos en los que su pareja y su primogénita están más presentes que nunca.

Y así lo ha demostrado recordando con nostalgia a Carlos -con el que el próximo septiembre hubiese celebrado 50 años de casada- compartiendo en redes sociales una imagen muy especial de su marido con su nieto menor en brazos tomada en las playas de Málaga en 2019: "#Guadalmina #Carlos y Beltrán #familytime 2019. Buenísimos tiempos. Gracias @facebook por tantos recuerdos buenos que me mandáis #ilusion", ha expresado emocionada en su último post de Instagram.

Una preciosa instantánea que ha provocado numerosas reacciones de cariño, como las de la chef Samanta Vallejo-Nágera, que ha escrito "ideal el abuelo Carlos", la de su hermano Colate -que ha comentado la publicación con emoticonos de corazones-, o la de Rosa Benito: "Qué bonito es recordar los momentos felices. Recuerda Cari, que siempre están ahí. Aunque no los veamos, los sentimos" ha expresado.