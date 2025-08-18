Agencias

Cari Lapique recuerda emocionada a Carlos Goyanes a pocos días del primer aniversario de muerte de su hija Caritina

Por Newsroom Infobae

Guardar

Cari Lapique está viviendo el que sin duda es uno de los veranos más complicados y dolorosos de su vida. Hace justo un año, el 7 de agosto de 2024, la socialité perdía a su marido Carlos Goyanes a causa de un infarto mientras disfrutaban de sus vacaciones familiares en su residencia de Marbella. Y tan solo 19 días después -el 26 de agosto- y cuando todavía estaba asimilando la muerte de su gran amor, era su hija mayor, Caritina Goyanes, la que fallecía repentinamente a los 46 años a causa de un fallo cardíaco, dejando a toda la familia completamente devastada.

Sobreponiéndose a la tristeza y sacando fuerzas de flaqueza en su primer verano sin dos de sus grandes pilares, Cari se ha refugiado en su otra hija, Carla Goyanes, en su hermana Myriam Lapique, y en sus cinco nietos -Pedro, MiniCari, Carlos, Santi y Beltrán-, su gran consuelo en estos durísimos momentos en los que su pareja y su primogénita están más presentes que nunca.

Y así lo ha demostrado recordando con nostalgia a Carlos -con el que el próximo septiembre hubiese celebrado 50 años de casada- compartiendo en redes sociales una imagen muy especial de su marido con su nieto menor en brazos tomada en las playas de Málaga en 2019: "#Guadalmina #Carlos y Beltrán #familytime 2019. Buenísimos tiempos. Gracias @facebook por tantos recuerdos buenos que me mandáis #ilusion", ha expresado emocionada en su último post de Instagram.

Una preciosa instantánea que ha provocado numerosas reacciones de cariño, como las de la chef Samanta Vallejo-Nágera, que ha escrito "ideal el abuelo Carlos", la de su hermano Colate -que ha comentado la publicación con emoticonos de corazones-, o la de Rosa Benito: "Qué bonito es recordar los momentos felices. Recuerda Cari, que siempre están ahí. Aunque no los veamos, los sentimos" ha expresado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Podemos pide al Gobierno que decrete nivel 3 y asuma la coordinación de los incendios ante "la gestión criminal del PP"

Podemos pide al Gobierno que

Robles sostiene que solo la UME puede atacar el fuego y acusa al PP de "demagogia" por pedir más medios militares

Robles sostiene que solo la

Rusia afirma que también necesita garantías de seguridad "eficientes" en un potencial acuerdo de paz con Kiev

Rusia afirma que también necesita

Al menos 300 muertos y más de 150 heridos por las lluvias monzónicas en el norte de Pakistán

Al menos 300 muertos y

Controlado un incendio de vegetación en Onda

Controlado un incendio de vegetación